Por: El Espectador

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Soacha y Bogotá han sido seleccionadas entre las ocho ciudades principales de Colombia donde entrarán en funcionamiento los Bloques de Seguridad Urbana, una de las primeras medidas implementadas por el gobierno de Abelardo De la Espriella desde este 7 de agosto. La llegada de estos bloques fue recibida de manera positiva tanto por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, como por el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico. Ambos mandatarios manifestaron que la medida responde directamente a la urgente necesidad de fortalecer el pie de fuerza y la capacidad de respuesta ante el delito en sus respectivas jurisdicciones.

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La decisión se afianzó en una reunión realizada el 4 de agosto en Barranquilla, ciudad señalada como sede presidencial alterna durante la administración de De la Espriella. En ese encuentro participaron los alcaldes de ciudades capitales del país y los ministros designados de Defensa y Justicia. El objetivo central fue coordinar esfuerzos entre las autoridades nacionales y locales para enfrentar el crimen organizado con mayor eficacia. Durante la jornada, cada alcalde expuso datos relacionados con la seguridad en su territorio, así como su capacidad para responder ante situaciones de delincuencia y los golpes más recientes propinados a bandas criminales, tal como lo informa El Espectador.

Al cierre de la reunión, Abelardo De la Espriella sostuvo: “Revisamos cuáles son los problemas puntuales y los requerimientos para recuperar la seguridad en cada una de sus ciudades. La seguridad es prioridad para mi gobierno, porque sin seguridad no hay nada (…) Para recuperarla, debe haber un plan claro”. La estrategia central será el Bloque de Seguridad Urbana, que estará conformado por pequeños grupos especializados de la Policía Nacional, diseñados para operar en las ocho ciudades consideradas prioritarias.

Julián Sánchez Perico, alcalde de Soacha, agradeció en sus redes sociales la selección de su municipio y remarcó su compromiso replicando el saludo militar del presidente electo. Por su parte, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, subrayó en un video la importancia de contar con recursos y dispositivos suficientes para hacer frente a la delincuencia: “Necesitamos más capacidades para enfrentar la delincuencia”, afirmó.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son los Bloques de Seguridad Urbana y cómo funcionarán en Soacha y Bogotá?

Los Bloques de Seguridad Urbana, de acuerdo con lo anunciado por el gobierno de Abelardo De la Espriella, estarán integrados por pequeños grupos de policías con especialidades específicas. Su misión será fortalecer la lucha contra la delincuencia en las ciudades priorizadas, entre ellas Bogotá y Soacha. Operarán en coordinación con las autoridades locales y se enfocarán en los problemas de seguridad más urgentes identificados por los alcaldes y la presidencia.

¿Cómo recibieron los mandatarios de Bogotá y Soacha la llegada de los Bloques de Seguridad Urbana?

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y Julián Sánchez Perico, alcalde de Soacha, expresaron satisfacción por la inclusión de sus ciudades en la estrategia de los Bloques de Seguridad Urbana. Ambos resaltaron la importancia de aumentar la capacidad operativa para enfrentar la delincuencia y manifestaron respaldo a la decisión presidencial de priorizar la seguridad como eje de gestión local y nacional.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.