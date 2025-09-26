En la mañana de este viernes, 26 de septiembre, en la Asamblea General de la ONU que se está llevando a cabo en Nueva York, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tomó la vocería en medio de críticas y abucheos, ya que muchos consideran que no debería poder hablar en medio de una situación tan grave que se está viviendo.

Este fue su discurso en la ONU:

Esta fue una situación que despertó mucha molestia en miles de personas y por eso, desde la noche del jueves, Nueva York se ha convertido en centro de protestas en contra de Israel y en apoyo a Palestina.

Dichas protestas se extendieron hasta este viernes, cuando las personas se movilizaron desde Time Square hasta la sede de la ONU, a poco más de 2 kilómetros, expresando su inconformismo por la guerra que se está llevando a cabo en Gaza.

Hasta allí llegó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para tomar la vocería y mostrar su apoyo a Palestina, posando con la bandera y luego dando un discurso improvisado ante cientos de personas.

Así fue la llegada de Petro a la manifestación que se está llevando a cabo a las afueras de la ONU:

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acaba de llegar a una de las protestas pro-Palestina que se llevan a cabo en Times Square, Nueva York. Siga la señal de Noticias Caracol en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/bWQORAm06Z — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 26, 2025

Cabe destacar que Petro estuvo acompañado por el cantante Roger Waters y Víctor Correa de Lugo, exmiembro al M-19, quien fue la persona que traducía lo dicho por el presidente colombiano.

En su discurso condenó, una vez más, el genocidio que se está llevando a cabo en la franja de Gaza y hasta pidió el arresto de Netanyahu, ideas que fueron aplaudidas por los presentes.

Además, se refirió nuevamente al ejército internacional que lleva planteando desde hace varias jornadas, el cual, dijo el presidente, debe ser más fuerte que el de Estados Unidos e Israel juntos. “Se responde hablando, saliendo a la calle cada vez más y retomando las armas”, dijo Gustavo Petro.

Y agregó: “Si desaparece Palestina, desaparece la humanidad”.

MARICA: ESCUCHEN A ESTE HABLAMIERDA

Petro nos cambió la descendencia de un plumazo. Ahora dice que no somos de raíz española sino árabe. Una afirmación rara que solo busca congraciarse con Gaza y justificar su agenda, borrando nuestra historia real mientras el país sigue lleno de… pic.twitter.com/eWgB4SO767 — Adriana Martinez (@AdrianaVeterin) September 26, 2025

Esto se suma a lo que dijo el presidente en la ONU, en la que también se refirió tanto a Israel como al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, refiriéndose a él con adjetivos bastante agresivos y fuertes. Esta había sido la intervención de Petro en la asamblea:

