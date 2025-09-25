El presidente de Colombia, Gustavo Petro, intervino en la Asamblea General de la ONU, un discurso que provocó reacciones divididas. En Colombia, recibió duras críticas por su defensa a grupos como el ‘Tren de Aragua’.

Sin embargo, en Venezuela fue respaldado por Diosdado Cabello, mano derecha de Nicolás Maduro y referente político del chavismo, quien se refirió al mandatario colombiano en el programa ‘Con el mazo dando’.

Durante su espacio televisivo, Cabello calificó la intervención como un acto de “valentía, claridad y firmeza”. Destacó que Petro habló “por los pueblos libres” y lo respaldó frente a Estados Unidos y la situación en Venezuela.

“Nosotros tenemos que hacerle un reconocimiento al presidente Petro por su valentía, su claridad y su firmeza, porque habló por los pueblos libres”, indicó Cabello.

Cabello también aprovechó para criticar a otros oradores de la ONU que, según él, exaltaron al “imperialismo estadounidense”. Señaló la falta de autoridad moral de Estados Unidos para dar lecciones, haciendo referencia a problemáticas internas como el consumo de drogas.

Críticas a Gustavo Petro por discurso en la ONU y respaldo de Cabello

En contraste, en Colombia el mensaje del mandatario despertó fuertes cuestionamientos. Sectores políticos lo acusaron de un presunto apoyo indirecto a grupos relacionados con el narcotráfico y de una defensa abierta al gobierno de Nicolás Maduro, lo que intensificó el clima político en el país.

Un ejemplo de ello fueron las declaraciones de la precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, quien cuestionó al jefe de Estado por su postura frente al grupo delincuencial de origen venezolano.

“¿Cuál es su deuda para defender, como lo hace, a los terroristas del Tren de Aragua? Su defensa al crimen lo pone donde, al parecer, nunca salió”, escribió Cabal en X.

