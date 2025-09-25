Tal y como explicaron en La República, la promoción de Burger King dirigida a los Brayan, lanzada tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, causó un aumento significativo en las ventas de la cadena de comida rápida en Colombia.

El consumo de hamburguesas creció un 373 %, pasando de 268 a 1.267 unidades vendidas. Además, las ventas generales de la cadena aumentaron un 20 %, las transacciones crecieron un 14,57 % y el cumplimiento del presupuesto pasó al 103% a raíz de la campaña.

La promoción ofrecía un 2×1 en la Bacon Feast Whopper para todos los Brayan que presentaran su cédula, en respuesta a la viralización del nombre tras los comentarios del presidente de la República, quien afirmó: “En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva a las mujeres quién sabe a dónde, y después las deja embarazadas y botadas. Y uno de los mayores problemas de Colombia, Bogotá, es la mujer embarazada. Hay hombres y mujeres vampiros codiciosos que no van a proteger a la mujer y a sus crías, sino a sacarle todo el billetico que tengan así sean 500 mil pesos de sueldo (sic)”, dijo.

Paola Beltrán, CEO regional de AFood, operador de Burger King en Colombia, señaló en La República que la campaña buscó transformar una controversia en un mensaje positivo bajo las estándares de la marca.

“No es polemizar, no es meternos en un territorio que no es nuestro, sino más bien volvamos algo una tendencia conversacional en algo positivo y al final ese fue el resultado de esta campaña de real time marketing”, dijo la ejecutiva en el medio citado.

Sobre el impacto de la campaña Brayan, la CEO de AFood la calificó como un “éxito absoluto”.

“Las referencias vinculadas crecieron en 300% en unidades vendidas. Además, nació el combo Brayan, que estará en el menú hasta finales de septiembre”, precisó.

Y agregó: “Fue un ejercicio de escuchar a la gente. Identificamos una conversación que ya estaba ocurriendo en redes y decidimos darle la vuelta con humor”.

