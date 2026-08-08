Antes de terminar su periodo, el Gobierno de Gustavo Petro dejó firmado el Decreto 1001 de 2026, una norma que modifica varias disposiciones relacionadas con el servicio público de taxi en Colombia. El decreto quedó como una de las últimas decisiones de la administración saliente en materia de transporte y plantea cambios que impactan a conductores, propietarios, empresas y usuarios.

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El Ministerio de Transporte presentó la nueva reglamentación como una medida encaminada a modernizar el servicio de taxi y responder a necesidades que, durante años, han afectado al sector. La norma modifica disposiciones del Decreto 1079 de 2015, correspondiente al marco reglamentario del sector Transporte.

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Cambios para taxis en Colombia: nuevas reglas para conductores y propietarios

Entre los cambios destacados está la actualización de las reglas para el cambio de empresa y la ampliación de la vigencia de la tarjeta de operación, que pasaría de uno a dos años. Esta modificación busca reducir trámites para los vehículos que prestan el servicio público individual.

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El decreto también contempla cambios en los contratos de vinculación entre propietarios y empresas. La nueva reglamentación busca establecer condiciones más claras y eliminar cobros o exigencias que no estén contemplados en las normas para determinados trámites relacionados con la operación de los vehículos.

Otro de los puntos mencionados es la creación de un programa nacional de formación, cualificación y fortalecimiento de competencias para conductores de taxi. La iniciativa tendría acompañamiento técnico del Ministerio de Transporte y de las autoridades territoriales.

En materia de movilidad entre municipios, el decreto incluye medidas para facilitar la operación de taxis entre localidades contiguas. En determinados casos, especialmente en recorridos hacia o desde aeropuertos, los vehículos podrían prestar el servicio sin la Planilla Única de Viaje Ocasional.

La asignación de nuevas matrículas también tendría modificaciones, pues el decreto establece sorteos públicos bajo criterios de igualdad y participación, además de medidas destinadas a incentivar el acceso de conductores que no sean propietarios de los vehículos.

Frente a las relaciones entre empresas y propietarios, la norma fija reglas más precisas para los contratos de vinculación y prohíbe prácticas restrictivas o cobros indebidos. La intención es reforzar las garantías jurídicas dentro del sector.

“Este decreto representa un paso histórico para el transporte público individual en Colombia”, afirmó la entonces ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, en una declaración citada por Semana. La funcionaria sostuvo que la medida busca simplificar trámites, fortalecer garantías y avanzar hacia un servicio más moderno, seguro y transparente.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.