Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 5 de agosto de 2026, la medida de pico y placa en Bogotá vuelve a ser protagonista de la movilidad urbana, determinando los horarios y los vehículos que pueden circular libremente por la ciudad. De acuerdo con la información oficial suministrada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la medida aplica tanto para vehículos particulares como para taxis, en horarios específicos según el tipo de placa.

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Para los vehículos particulares, la restricción rige de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Durante esta jornada, únicamente podrán movilizarse los automóviles cuyas placas terminen en los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. Por su parte, para los taxis la medida se extiende desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m., autorizando la circulación de aquellos que tengan placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0. Estas regulaciones buscan mejorar el flujo vehicular y reducir los inconvenientes derivados de la congestión en la capital, como señala la SDM en sus comunicados recientes.

Asimismo, quienes requieran excepción de esta restricción pueden hacer uso del conocido Pico y Placa Solidario, una modalidad que habilita la circulación sin limitaciones mediante un pago previo. El trámite debe realizarse exclusivamente a través del portal de la Secretaría Distrital de Movilidad, garantizando la transparencia y la legalidad del proceso. Esta plataforma es la única autorizada para gestionar tanto el registro como el pago, que se efectúa únicamente mediante el botón PSE disponible en dicho sitio oficial.

La SDM advierte enfáticamente a los ciudadanos sobre la proliferación de sitios web y canales no oficiales que ofrecen el Pico y Placa Solidario de forma fraudulenta. Según la entidad, no existen intermediarios ni otras páginas autorizadas para adelantar este trámite, por lo cual recomienda desconfiar de cualquier propuesta ajena a su portal institucional (www.movilidadbogota.gov.co), con el objetivo de prevenir posibles estafas y garantizar la legalidad de los pagos efectuados por los usuarios.

Esta información es indispensable para quienes viven, trabajan o visitan Bogotá, pues el cumplimiento de la normativa evita sanciones y promueve una circulación responsable en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios y placas permitidas en el pico y placa de Bogotá este 5 de agosto de 2026?

La Secretaría Distrital de Movilidad especifica que el miércoles 5 de agosto pueden circular en Bogotá los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 entre las 6:00 a. m. y 9:00 p. m. Para los taxis, está permitida la circulación de aquellos con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0, en horario de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

¿Cómo acceder legalmente al Pico y Placa Solidario en Bogotá y evitar fraudes?

Para acceder de manera segura y legal al Pico y Placa Solidario, la recomendación de la Secretaría Distrital de Movilidad es hacerlo únicamente en su página web oficial. Allí puede registrarse y pagar mediante el botón PSE, evitando utilizar intermediarios o sitios web no autorizados, ya que la SDM no reconoce otros canales para esta modalidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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