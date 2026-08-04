Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este miércoles 5 de agosto de 2026, varios barrios de Bogotá experimentarán cortes de agua programados por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Las intervenciones, de acuerdo con la EAAB, buscan mejorar el suministro en las localidades y prevenir afectaciones mayores causadas por posibles daños o fallas en tuberías y accesorios de distribución de agua. Las suspensiones del servicio serán necesarias para llevar a cabo actividades como empates de redes, instalación de válvulas y labores de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo.

Sigue a PULZO en Discover

Según la información oficial de la EAAB, las zonas afectadas serán varias y cada una tendrá diferentes horarios y motivos para el corte. En la localidad de Rafael Uribe Uribe, el barrio La Sagrada Familia estará sin agua desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas debido a empates en las redes de acueducto. En las localidades de San Cristóbal y Santa Fe, los barrios Vitelma y La María, comprendidos entre la avenida calle 11 Sur y la calle 1F, y entre la carrera 3 y la transversal 11 Este, también tendrán cortes desde las 9:00 a. m. durante un lapso máximo de 24 horas, con el mismo motivo.

Para la localidad de Antonio Nariño, los barrios Restrepo y Restrepo Occidental verán interrumpido el servicio de agua desde las 7:00 a. m. hasta aproximadamente 27 horas, en este caso por la instalación de una válvula. En Usaquén, los barrios Los Cedros y Las Margaritas tendrán corte desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas por trabajos similares. Otros sectores de la misma localidad como Las Acacias, Villa Magdala, Las Orquídeas, Toberín y Serrezuela sufrirán una suspensión desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas, pero en esta ocasión para labores de mantenimiento correctivo.

En la localidad de Bosa, barrios como Argelia, Bosa Central, Bosa Centro, Clarelandia, Jiménez de Quesada II Sector y La Azucena quedarán sin servicio desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas, debido a actividades de mantenimiento preventivo. De acuerdo con la EAAB, todas estas acciones son indispensables para mantener la calidad y continuidad del servicio en la ciudad.

La EAAB recomienda a los usuarios llenar los tanques de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y darle un uso racional, privilegiando actividades como lavado de manos y preparación de alimentos. Además, la empresa dispondrá de carrotanques especialmente destinados a clínicas, hospitales y puntos de alta concurrencia, los cuales se pueden solicitar a través de la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de agua este 5 de agosto de 2026?

Barrios de distintas localidades, como La Sagrada Familia en Rafael Uribe Uribe, Vitelma y La María en San Cristóbal y Santa Fe, Restrepo y Restrepo Occidental en Antonio Nariño, Los Cedros y Las Margaritas en Usaquén, así como varios sectores de Bosa y otros barrios de Usaquén, se verán afectados por los cortes programados. Las suspensiones variarán entre 24 y 27 horas, según lo informado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

¿Qué recomendaciones da la EAAB a los usuarios durante los cortes de agua?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) sugiere llenar los tanques de reserva antes de la interrupción, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas, y utilizar el agua solo para actividades prioritarias como el lavado de manos y la preparación de alimentos. La EAAB permitirá la solicitud de carrotanques, dándole prioridad a clínicas, hospitales y establecimientos con alta afluencia de personas, a través de la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z