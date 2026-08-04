Por: Portal Bogotá

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Durante la semana del 5 al 10 de agosto, Bogotá se convierte en escenario de múltiples actividades ciudadanas que reflejan el dinamismo democrático de la capital. Según información del portal oficial Bogotá, distintas organizaciones sociales, colectivos y asociaciones han programado marchas, plantones y actos simbólicos en diferentes localidades para promover causas de interés público. La ciudadanía podrá expresar sus demandas y reivindicaciones en espacios destinados para la manifestación pacífica.

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En el marco de estos eventos, la Secretaría Distrital de Gobierno, con apoyo de las gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, acompañará estas expresiones para asegurar el respeto al derecho a la protesta pacífica. La labor de este equipo apunta a facilitar el diálogo entre participantes y autoridades, promover la convivencia y garantizar que el uso del espacio público se mantenga dentro de los parámetros autorizados, de acuerdo con la información publicada en el portal oficial.

El cronograma inicia el miércoles 5 de agosto con eventos como el acto cultural convocado por la Mesa del Sur LGTBI en el Portal Américas desde las 6:30 a. m., y el plantón en memoria de Harold Aroca García, pautado a las 5:00 p. m. en el mismo sitio. El jueves se destaca un plantón en Plaza de Bolívar, organizado en contra de las políticas de Abelardo de la Espriella, a las 3:00 p. m., y otro evento en memoria de ‘Blanco’ en la localidad de Teusaquillo a las 6:00 p. m.

El viernes 7 de agosto, la jornada incluye actos como la ‘Contracultural Antifascista’ en Bosa y la ‘Toma Antifascista’ en el Parkway de Teusaquillo, así como un evento de agradecimiento en la Plaza de Bolívar a la 1:00 p. m. El sábado 8, el colectivo Parchando Ando lidera la ‘Pinta Mural Ruta de la Memoria’ en el Parque María Paz, Kennedy, a las 11:00 a. m.

Se recomienda a la ciudadanía consultar información oficial sobre circulación y movilidad, especialmente acerca de cierres y desvíos, en el Portal Bogotá y canales de la Alcaldía Mayor de Bogotá y autoridades de tránsito. Así mismo, se invita a quienes participen a actuar de forma pacífica y respetuosa, contribuyendo al ejercicio democrático sin afectar los derechos de otros.

Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Gobierno se ha reiterado el compromiso con el diálogo, la convivencia y el respeto al derecho a la movilización ciudadana, fundamental para la vida democrática.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los eventos de marchas y plantones programados en Bogotá entre el 5 y el 10 de agosto?

Durante la semana del 5 al 10 de agosto, Bogotá tendrá diversos plantones, actos culturales y marchas convocados por organizaciones como la Mesa del Sur LGTBI, Brigada Voluntaria de Salud, Alianza por la Vida y colectivos artísticos. Las actividades serán en diferentes localidades como Kennedy, Bosa y Teusaquillo, tocando temas de reivindicación de derechos, memoria y participación ciudadana.

¿Qué recomendaciones dan las autoridades de Bogotá para quienes participarán en manifestaciones durante agosto?

Las autoridades de Bogotá aconsejan consultar canales oficiales sobre cambios en movilidad y planear los desplazamientos considerando posibles cierres. Además, recomiendan a quienes participen en las movilizaciones hacerlo de forma pacífica y respetuosa, asegurando el respeto de los derechos de todas las personas en el espacio público.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.