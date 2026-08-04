Por: Portal Bogotá

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Bogotá se destaca actualmente en América Latina por su avance hacia una economía circular. El ‘Diagnóstico de Economía Circular’ (Circular City Scan Bogotá-Región), desarrollado por la Fundación Economía Circular con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), reconoce al Distrito como la primera ciudad latinoamericana en implementar esta metodología. Gracias a este estudio, la capital pudo identificar el origen de sus materiales y recursos, los puntos de mayor impacto ambiental y las acciones que pueden acelerar el proceso para consolidar una economía más circular y sostenible.

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De acuerdo con la información presentada, este diagnóstico permitió a Bogotá desarrollar múltiples programas alineados con las prioridades detectadas. Entre estos se encuentran ReGenera, Red Moda Circular, Manos Reparadoras, Bogotá Construcción Sostenible, Bogotá Región Circular y el Programa de Excelencia Ambiental Distrital (PREAD). Dichas iniciativas abordan temas diversos: desde la gestión de residuos y la promoción de la reutilización, hasta la eficiencia en el uso de recursos naturales como agua y energía.

Uno de los logros más notables es el trabajo de ReGenera. Desde febrero de 2024, este programa ha logrado manejar 8.417 toneladas de desechos del sector gastronómico. Estos materiales, que antes serían enviados al relleno sanitario Doña Juana, ahora se aprovechan mediante compostaje. En cuanto al sector textil, Red Moda Circular ha recuperado 213,8 toneladas de prendas en el mismo periodo, priorizando la reparación, reutilización y fomento de mercados de segunda mano.

El esfuerzo por fortalecer el sector textil se complementa con la capacitación de 286 personas a través de Manos Reparadoras, quienes han sido formadas para impulsar emprendimientos enfocados en la reparación y reutilización de ropa. A esto se suma la mejora en el manejo de residuos de construcción y demolición, que pasaron de un 25 % de aprovechamiento en 2023 a un 38 % en 2024, y se prevé llegar al 40 % en 2025: esto implica que cuatro de cada diez toneladas generadas volverán a procesos productivos.

Por otro lado, la Alcaldía Mayor de Bogotá reglamentó para 2025 estrategias de ecourbanismo y construcción sostenible, incentivando edificaciones que optimicen el uso del agua, la energía y el espacio verde. Finalmente, el programa de gestión ambiental empresarial acompañó en 2024 a 505 empresas, logrando ahorros superiores a 12 millones de kilovatio-hora (kWh) de energía y 132.873 metros cúbicos de agua, según el PREAD.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la economía circular y cómo se está implementando en Bogotá?

La economía circular es un modelo que busca minimizar los residuos y aprovechar al máximo los materiales reutilizándolos, reciclando o reparando lo que antes sería desechado. En Bogotá, programas como ReGenera y Red Moda Circular están implementando este enfoque en sectores claves, recuperando toneladas de residuos y capacitando emprendimientos en reparación y reutilización.

¿Cuáles son los principales resultados del Diagnóstico de Economía Circular en Bogotá?

Según el Diagnóstico de Economía Circular, Bogotá ha incrementado el aprovechamiento de residuos en el sector gastronómico y textil, y ha mejorado la gestión de los desechos de construcción. Además, la transición hacia modelos circulares ya aporta reducción de residuos y ahorro significativo en energía y agua, impactando positivamente tanto en el medio ambiente como en la generación de empleo verde.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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