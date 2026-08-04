Por: Portal Bogotá

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‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ es una estrategia promovida por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia con la colaboración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el Consejo Superior de la Judicatura, el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao y la Policía de Bogotá. Esta iniciativa ha logrado una significativa reducción del hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria (CDT) de la capital, pasando de un alarmante 172% en agosto de 2025 a un 36,2% al cierre de julio reciente, según información oficial. Esta disminución de 136 puntos porcentuales representa un avance tangible en la dignificación de las condiciones de la población carcelaria y la eficiencia en el acceso a la justicia.

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El éxito de la estrategia radica en el trabajo articulado de las entidades mencionadas, que ha permitido agilizar los procesos judiciales y facilitar el traslado de más de 5.500 condenados desde los CDT de Bogotá hacia establecimientos de reclusión de orden nacional, tras la emisión de fallos judiciales. Un hito importante fue la puesta en funcionamiento, en abril de 2026, de la plataforma PPL Connect. Este aplicativo, desarrollado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia junto con el Consejo Superior de la Judicatura, centraliza la información de las personas privadas de la libertad y permite identificar los cuellos de botella en las diferentes etapas procesales. Así, ofrece acceso actualizado y en tiempo real a los datos de quienes se encuentran en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de policía, facilitando la labor de los jueces en la toma de decisiones relacionadas con traslados al sistema penitenciario nacional.

De acuerdo con Lina María Toro, subsecretaria de acceso a la justicia de la Secretaría Distrital, lo alcanzado marca un avance significativo, pero el trabajo continúa para eliminar el hacinamiento en todas las URI y estaciones de policía. Adicionalmente, bajo el liderazgo del magistrado Jorge Enrique Vallejo, presidente de la Sala Penal del Consejo Superior de la Judicatura, se crearon cinco juzgados transitorios para priorizar los procesos de las personas privadas de la libertad en los CDT. Esto ha permitido emitir más de 150 decisiones de fondo, de las cuales 99 corresponden a sentencias condenatorias, trayendo mayor celeridad y avance en la definición de la situación jurídica de quienes permanecen en los CDT.

Finalmente, las autoridades recuerdan la importancia de denunciar acciones contrarias a la convivencia y delitos por medio de la Línea de Emergencias 123, una herramienta fundamental en la lucha contra el crimen en Bogotá.

¿Cómo ayudó la plataforma PPL Connect a reducir el hacinamiento en los CDT de Bogotá?

La plataforma PPL Connect fue clave para disminuir el hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria de Bogotá porque permitió centralizar toda la información de las personas privadas de la libertad. Gracias a este sistema, se identificaron los obstáculos en los procesos judiciales, lo que facilitó y aceleró los traslados de los condenados a prisiones de orden nacional tras recibir fallos judiciales.

¿Qué papel jugaron los nuevos juzgados transitorios en la agilización de procesos penales en Bogotá?

Los cinco juzgados transitorios creados por la Rama Judicial, bajo la dirección del magistrado Jorge Enrique Vallejo, permitieron priorizar y agilizar los procesos penales de las personas recluidas en los CDT. Emitieron más de 150 decisiones de fondo, incluidas 99 sentencias condenatorias, lo que contribuyó a definir más rápido la situación jurídica de los internos y facilitar su traslado al sistema penitenciario nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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