Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha diseñado una propuesta imperdible para quienes buscan nuevas experiencias científicas y culturales en Bogotá. Bajo la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, invita a todas las familias a un espectáculo visual y sonoro único en el domo del Planetario de Bogotá, pensado para públicos de diferentes edades. Esta experiencia inmersiva estará disponible durante agosto de 2026 y, según lo anunciado, busca llevar a los asistentes por un viaje al origen de la realidad a través de la ciencia, permitiendo explorar el universo de una manera novedosa.

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De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Distrital de las Artes, el espectáculo gira en torno a la travesía de una partícula de luz, específicamente un fotón, que viaja por todo el cosmos. Este recorrido inicia en el interior de una estrella, lo que no solo le da sentido científico sino también poético, ya que la luz que vemos diariamente encierra mensajes que provienen desde distintos rincones del universo y momentos históricos lejanos. Durante el show, cada asistente podrá descubrir cómo cada fotón lleva consigo información valiosa sobre el lugar y momento en que se formó, permitiendo a los espectadores entender de manera visual y auditiva por qué observar el cielo es, en cierta forma, observar el pasado.

El espectáculo integra diversas áreas del conocimiento, combinando astrofísica, cosmología y principios básicos de física cuántica. Así, no solo entretiene sino que divulga el papel fundamental de la luz en la formación de nuestro entendimiento del universo. Según Idartes, la puesta en escena demuestra cómo estos elementos científicos se relacionan para ofrecer una experiencia educativa y fascinante sin perder la capacidad de asombro que suele despertar la astronomía.

Las fechas programadas para el espectáculo en el Planetario de Bogotá son el 6, 7, 8, 13, 20 y 29 de agosto, con horarios variados entre la tarde y la noche (4:00 p.m., 6:00 p.m. y 7:00 p.m.), lo que facilita la asistencia de diferentes públicos. Es importante resaltar que la edad sugerida para quienes deseen participar es de 10 años en adelante. La entrada requiere boletería y el Planetario está ubicado en la calle 26B #5-93, en pleno centro de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se presenta el show inmersivo en el Planetario de Bogotá?

El show inmersivo tendrá lugar en el domo del Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B #5-93. Las funciones están programadas para el 6, 7, 8, 13, 20 y 29 de agosto de 2026, con horarios disponibles en la tarde y la noche. Es una experiencia recomendada para mayores de 10 años, según información del Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

¿De qué trata el espectáculo de luz y ciencia en el Planetario de Bogotá?

El espectáculo propone un viaje a través del cosmos siguiendo la ruta de un fotón: desde su origen en una estrella hasta los confines del universo. La experiencia combina recursos visuales y sonoros con fundamentos de astrofísica, cosmología y física cuántica, ilustrando cómo la luz nos permite interpretar el pasado del universo y comprender su estructura, según indica Idartes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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