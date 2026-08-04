Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un episodio conmocionó la mañana del martes 4 de agosto en el barrio Ciudad Jardín Sur de Bogotá, luego de que residentes encontraran el cuerpo sin vida de una mujer abandonado dentro de una bolsa en una zona verde de uso público. Este hecho alteró la tranquilidad de la comunidad, que habitualmente usa el área para actividades cotidianas y recreativas. La denuncia fue hecha por un ciudadano que notó una anomalía entre los restos de poda acumulados cerca de un sendero peatonal, lo que llevó a avisar de inmediato a la Policía. Las patrullas de la institución llegaron al lugar para corroborar la gravedad del hallazgo y procedieron a acordonar la zona, con el fin de preservar la escena y evitar la contaminación de posibles pruebas.

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De acuerdo con la información recopilada en el sitio, peritos de criminalística asumieron las primeras diligencias judiciales. Su labor consistió en recolectar evidencia relevante, como objetos cercanos, material biológico y elementos que pudieran ayudar a establecer lo sucedido antes y después de la muerte de la víctima. Si bien hasta el momento la mujer no ha sido identificada de manera oficial, las autoridades confirmaron el género de la persona y continúan realizando averiguaciones para conocer su identidad. En paralelo, los investigadores revisan las grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de posibles implicados y las circunstancias en torno a la disposición del cuerpo.

El caso permanece bajo investigación, y las autoridades no descartan la hipótesis de un feminicidio, dado el modo en que fue abandonado el cuerpo. La víctima fue trasladada a Medicina Legal, donde se efectuarán los exámenes forenses correspondientes. Estas pruebas serán determinantes para establecer la causa de la muerte, así como la presencia de cualquier indicio de violencia física o sexual. La Policía hizo un llamado a los ciudadanos para que suministren cualquier dato que pueda contribuir a esclarecer el delito. De acuerdo con la información, la colaboración ciudadana será clave para avanzar en la resolución del caso y formalizar la identificación de la víctima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las autoridades sospechan que este caso podría ser un feminicidio?

Las autoridades consideran la posibilidad de que se trate de un feminicidio debido a las circunstancias en las que fue abandonado el cuerpo de la mujer. Dicha situación, sumada al hecho de que el cadáver apareció en una bolsa en una zona pública y presenta indicios de violencia, lleva a los investigadores a seguir esta hipótesis como una de las principales líneas de indagación.

¿Cómo avanzan las investigaciones para identificar a la mujer hallada en Ciudad Jardín Sur?

Las investigaciones continúan con la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad cercanas y el análisis de evidencias recolectadas por criminalística. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, dependencia encargada de realizar exámenes forenses que permitan establecer la identidad de la víctima y la causa exacta de su muerte.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.