Por: El Espectador

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La llegada de Abelardo de La Espriella a la presidencia ha estado marcada por decisiones contundentes en materia de seguridad y manejo penitenciario. Una de las primeras acciones del nuevo mandatario, quien asumió el cargo el pasado 7 de agosto en Cali, fue ordenar la reubicación de 117 individuos que permanecían privados de la libertad. De acuerdo con la información conocida durante la posesión, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) estaba ejecutando el traslado de los principales líderes de organizaciones criminales de Medellín, quienes se encontraban detenidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

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Estos traslados no son arbitrarios, sino resultado de una evaluación sobre el comportamiento de dichos reclusos. Según lo conocido, las autoridades identificaron reiterados malos comportamientos de estos jefes criminales dentro del penal, lo que motivó su transferencia a otros establecimientos penitenciarios. Es relevante señalar que estas personas estuvieron involucradas en la política de “paz total” promovida por el Gobierno de Gustavo Petro, la cual busca la reconciliación con organizaciones armadas, pero a pesar de ese contexto, sus actitudes tras las rejas llevaron a tomar medidas disciplinarias más estrictas.

Dentro de las personas trasladadas se encuentra Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia en redes sociales. La creadora de contenido pasó de estar recluida en la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Bogotá, a una guarnición militar, y, posteriormente, fue enviada a la cárcel de máxima seguridad La Picaleña, ubicada en Ibagué. Según se informó, Epa Colombia protagonizó en prisión algunos incidentes de convivencia. Además, habría incurrido en acciones como el ingreso presunto de teléfonos celulares y de un vehículo de alta gama al centro penitenciario, hechos que también influyeron en la decisión de traslado. Se señala, igualmente, que durante su estancia en Bogotá, pudo haberse sometido a varios procedimientos estéticos.

La medida tomada por el gobierno ocurre más de un año después de la captura de Epa Colombia, quien fue sentenciada a cinco años y tres meses de prisión por los daños que provocó a una estación de TransMilenio durante las protestas del paro nacional de 2019 en el sur de Bogotá. Así, la administración actual envía un mensaje de rigor y control frente a quienes, pese a su influencia o repercusión mediática, deben responder por sus actos bajo las normas establecidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué trasladaron a Epa Colombia a la cárcel La Picaleña en Ibagué?

El traslado de Epa Colombia a la cárcel de máxima seguridad La Picaleña se debió a presuntos episodios de indisciplina y convivencia inadecuada durante su estadía en prisión, así como la posible introducción de teléfonos celulares y un vehículo de alta gama, acciones que motivaron una decisión más estricta de las autoridades penitenciarias, según la información citada por El Espectador.

¿Cuáles son los motivos para el traslado de capos criminales desde la cárcel de Itagüí?

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) decidió trasladar a los principales líderes criminales de Medellín recluidos en Itagüí por los recurrentes malos comportamientos que presentaron mientras participaban en la política de “paz total”. La medida busca garantizar la disciplina interna y el funcionamiento adecuado de las cárceles, de acuerdo con los reportes hechos públicos en la ceremonia de posesión de Abelardo de La Espriella.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.