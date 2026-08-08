Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

Desde ayer, la emoción del fútbol infantil se traslada a El Espinal, Tolima, con el inicio del zonal del Baby Fútbol, un certamen que será decisivo para 25 equipos masculinos y ocho femeninos que buscan asegurar su paso a la prestigiosa fase final en Medellín, planificada para enero de 2027. De acuerdo con El Diario, la inauguración estuvo marcada por el sorteo de los grupos, la entrega oficial de uniformes y el tradicional desfile de equipos, dando así el puntapié inicial a una competencia cargada de ilusión para los niños y niñas participantes.

Sigue a PULZO en Discover

En esta edición, la representación de Risaralda es significativa. Este departamento participa con seis equipos masculinos: Emanuel P.F de Quinchía, Cuparma F.C, Boca Juniors Dosquebradas, Dunga, Deportivo Pereira y Juan Carlos Botero Legendarios. Por la rama femenina, el Club Atlético Dosquebradas es el único representante risaraldense en esta cita regional.

El camino hacia el Baby Fútbol estuvo antecedido por el Pre Baby, instancia clasificatoria donde cuatro equipos risaraldenses aseguraron su presencia: Juan Carlos Botero Legionarios, Deportivo Pereira —que destacó por el desempeño goleador de Juan Martín Cardona, autor de 22 tantos en el torneo—, Club Atlético Boca Juniors Dosquebradas, reconocido por mantener la valla menos vencida con los arqueros Jerónimo Alzate Bustamante y Samuel López Loaiza, y Cuparma. Además, durante el festival Baby Fútbol realizado en Santa Rosa durante una semana, Dunga scola se coronó campeón y el último cupo fue para Quinchía, victorioso entre los equipos municipales.

El proceso de preparación de estos equipos es resultado de un trabajo continuo. Camilo Neira, director técnico de Boca Juniors, indicó a El Diario que su grupo ha venido consolidándose con una base sólida desde hace más de cuatro años, sumando jugadores y experiencias valiosas, como la obtención de títulos en la Chiqui Fútbol Nacional en Chía, y la participación en el pasado zonal de Circasia. Neira destacó el apoyo del asistente Andersson Tello y la reciente incorporación de Jaime Sierra y Gustavo Holguín, quienes refuerzan el cuerpo técnico y administrativo con miras al principal objetivo: clasificar a Medellín.

La nómina de Boca Juniors evidencia la apuesta formativa, con jugadores distribuidos en todas las posiciones y un cuerpo técnico robustecido. La meta es competir en el Festival de Festivales, evento que se celebrará en múltiples escenarios deportivos de Medellín, entre el 9 y el 23 de enero del 2027, incluyendo la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y otros espacios aún por confirmar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué equipos de Risaralda participan en el Baby Fútbol 2027 en El Espinal?

De acuerdo con la información publicada en El Diario, seis equipos masculinos de Risaralda compiten en esta edición: Emanuel P.F de Quinchía, Cuparma F.C, Boca Juniors Dosquebradas, Dunga, Deportivo Pereira y Juan Carlos Botero Legendarios. En la rama femenina el único representante es el Club Atlético Dosquebradas.

¿Cuál es el objetivo principal de los equipos en el zonal del Baby Fútbol en El Espinal?

Según declaraciones del director técnico de Boca Juniors, Camilo Neira, el objetivo central de los equipos participantes es obtener la clasificación a la fase final del Baby Fútbol en Medellín, que se celebrará en enero de 2027 dentro del Festival de Festivales. Este evento es tradicionalmente uno de los más destacados para el fútbol infantil en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z