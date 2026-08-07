Una delicada situación rodea al arquero argentino Franco Armani, luego de que su esposa, Daniela Rendón Alzate, denunciara públicamente el robo de pertenencias de alto valor que iban en un equipaje que viajaba en un avión que cubría la ruta Buenos Aires-Medellín.

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El caso se conoció a través de un comunicado publicado este viernes 7 de agosto en el que Rendón expresó su molestia por lo sucedido durante el transporte de su maleta. En el documento, aseguró que al momento de recibir el equipaje evidenció la ausencia de varios objetos personales.

En el mismo pronunciamiento, detalló la magnitud de la pérdida y el tipo de artículos que, según su versión, fueron sustraídos. “Al recibir mi maleta el día de hoy, encontré que habían sido sustraídas múltiples pertenencias de mi propiedad, cuyo valor aproximado asciende a 60’000.000 pesos, entre ellas ropa, zapatos, cremas faciales, perfumes, y un bolso, todo de marcas de lujo, que pertenecían a mi esposo Franco Armani”, afirmó.

Además del comunicado, Rendón compartió un video en el que mostró el estado del equipaje y dio más detalles de lo ocurrido. En esa grabación fue enfática en la dimensión del robo: “Sacaron absolutamente todo, camisetas, o sea no dejaron nada. Sacaron todos los perfumes, no dejaron nada de zapatos. Se robaron todo”.

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La esposa del futbolista también advirtió sobre las implicaciones que este tipo de hechos podría tener más allá de la pérdida económica. En su texto, planteó un cuestionamiento sobre la seguridad del sistema de transporte aéreo: “Si es posible extraer objetos de una maleta sin autorización, ¿qué impide que también puedan introducir elementos ajenos al pasajero?”.

De igual forma, sostuvo que lo ocurrido “evidencia una grave vulneración a la seguridad del equipaje despachado en bodega” y expresó preocupación por la confianza que depositan los viajeros en las aerolíneas y en los procesos de manejo de equipajes.

Rendón insistió en que los pasajeros deben contar con garantías claras frente al transporte de sus pertenencias. “Los pasajeros tenemos derecho a que nuestras pertenencias sean transportadas de manera segura y a recibir explicaciones claras cuando ocurren situaciones como la aquí descrita”, indicó.

Finalmente, hizo un llamado a que el caso no quede sin respuestas y a que se tomen medidas frente a lo sucedido. “Invito a las autoridades competentes y a la aerolínea a investigar estos hechos y a adoptar las medidas necesarias para proteger a los usuarios”, concluyó en su comunicado.

Avianca respondió y anunció investigación

Luego de que se hiciera pública la denuncia, Avianca emitió un pronunciamiento en el que aseguró que ya activó sus protocolos de atención y adelanta una revisión interna sobre lo ocurrido con el equipaje en la ruta Buenos Aires–Medellín.

La aerolínea indicó que, desde el momento en que recibió el reporte, su equipo “activó los protocolos de atención” y estableció contacto directo con la pasajera “para brindarle el acompañamiento requerido”.

Asimismo, explicó que abrió una investigación que abarca todo el proceso logístico del equipaje. En ese sentido, señaló que “hemos iniciado una investigación interna rigurosa que revisa cada etapa del trayecto”, teniendo en cuenta que el manejo de maletas implica distintos puntos y operadores durante el recorrido.

En su respuesta, Avianca también precisó que está “recopilando los registros de cada fase” y trabajando de forma conjunta con autoridades y operadores involucrados, con el objetivo de esclarecer lo sucedido “con la mayor prontitud”.

Finalmente, la aerolínea aseguró que mantendrá informada a la pasajera sobre los avances del caso y que entregará una respuesta una vez finalice la revisión.

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