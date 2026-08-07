Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La historia reciente del Deportivo Pereira ha sido una verdadera montaña rusa. Luego de la máxima alegría que vivieron sus seguidores con la obtención de la primera estrella el 7 de diciembre de 2022, un logro conseguido sin la presencia de Álvaro López en la dirección del club, hoy la realidad es diametralmente opuesta. Cuatro años después, la institución vuelve a ubicarse peligrosamente cerca del abismo, esta vez bajo la gestión de su actual presidente, quien permanece en silencio frente a la ciudadanía y no ha ofrecido explicaciones claras sobre la delicada situación que atraviesa el equipo, hecho que ha provocado profunda incertidumbre entre los hinchas, de acuerdo con información de El Diario.

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El Deportivo Pereira enfrenta la posibilidad de perder su presencia en el Fútbol Profesional Colombiano debido a que el Ministerio del Deporte anunció la decisión de retirar el reconocimiento deportivo mediante la Resolución 000740 de 2026. Este proceso se desencadenó por los reiterados incumplimientos por parte de la dirección del club en los pagos de sus obligaciones legales y contractuales. Según la información suministrada, el club dispone de un plazo de 10 días para solucionar estos problemas económicos. No lograrlo significaría la desaparición total, al menos de forma inmediata, de la institución rojiamarilla del fútbol profesional en Colombia.

La noticia se conoció a las 3:17 de la tarde del día anterior y, pese a la relevancia nacional del anuncio, el club optó por una postura hermética. Desde la jefatura de prensa se limitó a informar que en breve entregarían datos oficiales. Sin embargo, el silencio continúa y solo circulan algunas versiones que defienden a Álvaro López, señalando que no se trata de un retiro definitivo del reconocimiento, sino apenas una suspensión. Al respecto, Patricia Duque, ministra de Deportes, aclaró en Blu Radio: “Desde el momento que se pierde el reconocimiento, el equipo debe cesar actividades. La inspección y vigilancia de Min Deportes manejó el asunto pero desde el Pereira no hicieron absolutamente nada”.

El precedente más cercano lo vivió Cúcuta Deportivo, que perdió su reconocimiento en 2020, fue liquidado y estuvo ausente del campeonato profesional hasta 2022, cuando regresó logrando su ascenso. Además, el Pereira ya perdió partidos por W debido a la falta de este reconocimiento, como ocurrió el 12 de julio de 2014 ante Atlético Huila, cuando el resultado fue de 0-3 en contra.

¿Por qué el Deportivo Pereira está en riesgo de desaparecer del fútbol profesional colombiano?

El equipo podría desaparecer del Fútbol Profesional Colombiano porque el Ministerio del Deporte decidió retirar el reconocimiento deportivo al club, como resultado de repetidos incumplimientos de pagos. El club tiene diez días para resolver su situación financiera; si no lo hace, la consecuencia directa sería su salida total de las competencias profesionales, según lo reportado por El Diario.

¿Qué significa el retiro del reconocimiento deportivo para un club de fútbol?

El retiro del reconocimiento deportivo implica que el club no puede desarrollar ninguna actividad oficial en el ámbito profesional, pierde toda validez para competir y, en casos extremos, desaparece del registro nacional, tal como sucedió previamente con otras instituciones en una situación similar, según lo explicado por la ministra de Deportes en Blu Radio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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