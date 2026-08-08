Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Daniela Rendón, esposa del futbolista Franco Armani, denunció públicamente la desaparición de pertenencias personales, que habrían sido sustraídas de su equipaje al llegar a Medellín luego de viajar desde Buenos Aires. Según la información entregada por Rendón, el total de los objetos faltantes está valorado en cerca de 60 millones de pesos colombianos y entre ellos se incluyen ropa, perfumes, zapatos y artículos de lujo.

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Los hechos salieron a la luz el viernes 7 de agosto, cuando Daniela Rendón habría expuesto en redes sociales su situación tras abordar el vuelo AV112 de Avianca que cubría la ruta Buenos Aires-Medellín. De acuerdo con su relato, la sorpresa ocurrió cuando abrió su maleta después de retirar el equipaje en el aeropuerto de destino. Fue en ese momento cuando notó que varios artículos valiosos ya no estaban dentro. En la maleta, según detalló, transportaba ropa, zapatos, cremas faciales, perfumes y un bolso, todos de reconocidas marcas de lujo. Parte de estas pertenencias pertenecían no solo a ella sino también a su esposo, el arquero Franco Armani, quien volvió recientemente al fútbol colombiano con Atlético Nacional.

Rendón expresó inquietud ante los hechos, y enfatizó que más allá del valor económico de los objetos desaparecidos, la situación genera dudas sobre la seguridad de las maletas que los pasajeros confían al sistema aeroportuario. Mencionó su preocupación por los posibles accesos no autorizados a los equipajes despachados en bodega, y cuestionó la eficacia de los protocolos de control aplicados durante el transporte de los mismos.

La difusión de la denuncia fue rápida gracias al interés que genera la figura de Armani y la magnitud del hurto reportado. Avianca, por su parte, indicó que ha activado los protocolos de atención para casos de este tipo. La compañía aérea confirmó que ya estableció contacto con la afectada y está llevando a cabo una investigación interna. Según el comunicado de la aerolínea, actualmente revisan las distintas fases en las que pudo haber habido acceso al equipaje, lo que implica coordinar acciones con diferentes operadores del servicio y autoridades, ya que cada trayecto de las maletas pasa por diversos controles y manos. Hasta el momento, Avianca no ha precisado en qué punto del recorrido habrían desaparecido los objetos ni quién estaría detrás de la presunta sustracción, por lo que el caso sigue en proceso de indagación y se mantiene como una denuncia por presunto hurto.

La aerolínea se comprometió a entregar información detallada a Rendón y a comunicar los resultados tan pronto finalicen las labores de verificación, resaltando que la revisión exhaustiva permitirá esclarecer responsabilidades si llegaran a encontrarse.

¿Qué objetos de lujo fueron robados del equipaje de Daniela Rendón en el vuelo con Avianca?

Entre los objetos que Daniela Rendón reportó como desaparecidos se encuentran ropa, zapatos, cremas faciales, perfumes y un bolso, todos de marcas catalogadas como de lujo. Parte de estos objetos pertenecían a su esposo, Franco Armani, según el informe divulgado tras la llegada del vuelo AV112 desde Buenos Aires a Medellín.

¿En qué consiste la investigación anunciada por Avianca tras la denuncia de la esposa de Franco Armani?

La investigación iniciada por Avianca implica revisar todas las fases del manejo del equipaje en el trayecto del vuelo AV112, desde la salida en Buenos Aires hasta la llegada en Medellín. La aerolínea coordina acciones con operadores y autoridades pertinentes, recopilando registros y controlando los procesos para determinar en qué momento y bajo qué circunstancias desaparecieron los objetos denunciados por Rendón.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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