Abelardo de la Espriella tiene un plan de choque para la salud, pero ese apenas es el primer paso entre muchos retos que se le avecinan en Colombia, por lo que un consejo muy cercano puede ser oportuno.

Sigue a PULZO en Discover

Así lo entendió Abelardo de la Espriella Juris, padre del presidente electo del país, que no reparó en lanzarle una advertencia de cara a lo que se viene para el gobierno luego de ganar las elecciones presidenciales.

“Que le diga a sus colaboradores que pueden meter las patas pero no las manos. Eso, para mí, es más importante que todo”, indicó el progenitor del representante de Firmes por la patria en rueda de prensa, replicada por la cuenta de Caracol Radio en X (antes conocido como Twitter).

Este es el video de ese encuentro ante los medios de comunicación colombianos, pocos días después de que el preconteo dejó como ganador al abogado candidato de la derecha en el país.

Lee También

#ElGranReto2026 | Abelardo de la Espriella Juris, padre del nuevo presidente electo de Colombia, le dio un consejo a su hijo sobre el ejercicio del Gobierno: “Que le diga a sus colaboradores que pueden meter las patas, pero no las manos (…) el funcionario público debe ser un… pic.twitter.com/WJOTwW1Ozq — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 25, 2026

El papá de De la Espriella remarcó la importancia de mostrarse tajantes para evitar cualquier situación de corrupción durante los próximos cuatro años en los que esté su hijo en la presidencia.

“Se obnubila la gente pensando en los grandes egresados de Harvard y de las grandes universidades del país, pero se olvidan que el funcionario público debe ser un hombre completamente transparente y los que rodean al gobernante deben cuidar su espalda”, indicó.

Por eso, a pesar de que no hizo referencia directa pero en el marco de los escándalos del Gobierno de Gustavo Petro bajo su mandato, puso el dedo en la llaga sobre el comportamiento que espera del ahora presidente electo.

“El gobernante no se debe amparar en que él es honrado, debe rodearse de gente hornada porque es tan deshonesto el que roba al Estado como el que deja robar”, sentenció.

Cabe recordar que el progenitor del próximo mandatario tiene experiencia en el mundo de la política, por lo que su voz no es en vano.

¿Abelardo de la Espriella Juris, padre de Abelardo de la Espriella?

Abelardo Gabriel De La Espriella Juris es el padre del nuevo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, quien ganó la segunda vuelta presidencial el 21 de junio de 2026.

El padre del mandatario electo es una figura conocida en la vida pública de Córdoba, departamento del Caribe colombiano. Su trayectoria política comenzó en la década de los ochenta dentro del Partido Liberal.

En los años ochenta fue diputado por el Partido Liberal de Córdoba. En 1989 ejerció como magistrado del Tribunal Superior del Departamento. En 1994 intentó en dos oportunidades llegar a la Gobernación de Córdoba, sin lograrlo.

En 2002 buscó un escaño en el Senado de la República con el aval del movimiento Alternativa Democrática. Ese mismo año fue designado por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez como notario en Cartagena.

Su apellido materno, Juris, hace referencia a su origen familiar y lo distingue de su hijo, quien lleva el apellido Otero por parte materna.

Cuando su hijo le confirmó que sería candidato presidencial, su reacción fue de profunda preocupación: “La historia del mundo demuestra que los redentores terminan crucificados y el Camellón de los Mártires, en Cartagena, no soporta un mártir más”.

Describió su familia como sencilla y descomplicada. Contó que su hijo tenía 15 años cuando ya descollaba como líder. Sus amigos le decían que Abelardo sería presidente de Colombia. Era muy inquieto, tenía un programa en Telecaribe y otro de radio en la Voz de Montería.

Es hombre de campo y profundamente religioso: le encanta ir al monte a revisar los animales de la finca, actividad que la escolta le ha impedido desde que su hijo entró a la política.

Tiene tres hijos: Abelardo Tercero es el mayor; el presidente electo es el segundo y se llama Abelardo Gabriel.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.