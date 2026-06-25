Con la entrega oficial de credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), quedó formalmente cerrado el proceso que definió quién dirigirá el país durante los próximos cuatro años. Sin embargo, más allá del acto protocolario que confirmó a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia y a José Manuel Restrepo Abondano como vicepresidente, fueron las declaraciones posteriores las que marcaron el tono del inicio de la transición política.

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En su primer pronunciamiento tras quedar oficialmente acreditado para asumir el cargo el próximo 7 de agosto, De la Espriella lanzó un mensaje contundente dirigido tanto a quienes respaldaron su proyecto político como a estructuras criminales y actores al margen de la ley.

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La ceremonia se realizó este jueves, luego de que el Consejo Nacional Electoral concluyera los escrutinios nacionales y consolidara los resultados definitivos de la segunda vuelta presidencial.

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Con este procedimiento institucional, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo quedaron acreditados oficialmente como presidente y vicepresidente electos para el periodo 2026–2030.

De acuerdo con el consolidado final del organismo electoral, De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, equivalentes al 49,66 % del total, mientras que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, alcanzó 12.708.712 sufragios, correspondientes al 48,70 % de la votación válida.

La diferencia entre ambos superó los 250.000 votos, en una de las contiendas presidenciales más cerradas de los últimos años.

Durante su intervención, el presidente electo comenzó agradeciendo el respaldo recibido en las urnas y aseguró que asume el resultado como una responsabilidad frente al país.

“Me inclino con respeto y gratitud ante los cerca de 13 millones de colombianos que depositaron su confianza”, expresó durante el acto.

Pero el discurso tomó un tono más firme cuando se refirió a seguridad, criminalidad y gobernabilidad.

De la Espriella envió una advertencia directa a quienes integran estructuras ilegales o participan en actividades criminales.

“A esas personas que están al margen de la ley: disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho”.

El presidente electo aseguró que durante su administración no habrá mecanismos que, en su criterio, impliquen beneficios excesivos para organizaciones ilegales.

“En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables, como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, afirmó.

En otro de los apartes más comentados del discurso, De la Espriella señaló que quienes mantengan actividades relacionadas con corrupción, terrorismo, narcotráfico, extorsión o violencia enfrentarán una respuesta institucional contundente.

“Quienes persistan en la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico, la extorsión y demás formas de violencia enfrentarán toda la capacidad del Estado y la determinación inquebrantable de nuestra gloriosa fuerza pública colombiana”, sostuvo.

Las declaraciones fueron interpretadas como una primera señal sobre el enfoque que tendría el nuevo gobierno en materia de orden público y política de seguridad.

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Con la entrega de credenciales concluye formalmente el ciclo electoral y comienza la etapa de empalme y preparación para el cambio de gobierno.

En las próximas semanas se espera que el equipo del presidente electo anuncie definiciones sobre conformación del gabinete, prioridades legislativas y los primeros lineamientos de gobierno que empezarán a ejecutarse desde agosto.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.