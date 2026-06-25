El presidente electo, Abelardo De La Espriella, tomó su primera gran determinación de cara al periodo de empalme, y lo hizo apuntando al corazón de la demanda social más urgente del país: el sistema de salud. En un movimiento relámpago ejecutado apenas 60 horas después de consolidarse su triunfo en las urnas, el nuevo mandatario y su asesor técnico, Iván Sánchez, convocaron a una mesa de trabajo prioritaria a los delegados de Pacientes Colombia, una coalición de la sociedad civil que agrupa a 204 organizaciones de usuarios de todo el territorio nacional.

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La cita de alto nivel fue recibida por el sector como un poderoso mensaje de certidumbre institucional tras años de radicalización ideológica en el manejo de la salud pública. Durante la jornada, el equipo de De La Espriella formalizó su compromiso de campaña de instalar, desde el primer minuto de su mandato el próximo 7 de agosto, un Puesto de Mando Unificado (PMU) sectorial. Esta instancia técnica operará con un plan de choque diseñado para los primeros 90 días de gobierno, enfocado en destrabar la entrega de medicamentos y dar cumplimiento estricto a las órdenes y autos de la Corte Constitucional que exigen la regularización del flujo financiero del sistema.

“Reconocemos y agradecemos a los doctores Abelardo De La Espriella e Iván Sánchez por haber abierto, en las primeras horas del nuevo gobierno, un espacio de diálogo para comenzar a trazar la hoja de ruta (…) Este constituye un mensaje importante para los pacientes, pues demuestra disposición para escuchar, construir soluciones y comenzar este nuevo ciclo con el pie derecho”, manifestó Denis Silva, vocero nacional de Pacientes Colombia.

La urgencia de este acercamiento temprano obedece a que el modelo de aseguramiento en salud en Colombia atraviesa la peor crisis estructural y operativa de sus tres décadas de existencia. Las organizaciones de la sociedad civil denuncian que los usuarios se convirtieron en los “rehenes” de una pugna fiscal y administrativa.

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El plan de contingencia de la nueva administración tendrá que mitigar de forma inmediata tres dimensiones críticas del colapso sectorial:

Eje de la Crisis Estado Actual del Sistema Impacto Directo en el Usuario Asfixia Financiera Descalce estructural por la insuficiencia en el cálculo de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) y deudas congeladas en presupuestos máximos. Demoras crónicas en la programación de cirugías de alta complejidad y parálisis de la red hospitalaria privada. Colapso de Aseguradoras Intervención administrativa forzosa de las EPS con mayor número de afiliados del país por parte de la Superintendencia. Cuellos de botella directivos, desmejora en los canales de atención y traslados masivos que saturan a las operadoras remanentes. Desabastecimiento Crítico Escasez prolongada de más de 250 moléculas de medicamentos esenciales, insumos quirúrgicos y fórmulas especializadas. Interrupción forzada de tratamientos para pacientes con patologías de alto costo, cáncer, VIH y enfermedades huérfanas.

Ante este panorama, el movimiento social remarcó que la apertura de estas mesas técnicas previas a la posesión presidencial dota de legitimidad las decisiones del gobierno entrante. Para las agremiaciones de pacientes, la llegada de De La Espriella abre la expectativa de una relación permanente y orientada a resultados técnicos, donde la prioridad del Estado sea blindar la estabilidad financiera del sistema y garantizar que la atención médica vuelva a centrarse en las necesidades reales y cotidianas de los ciudadanos, deteniendo la preocupante vulneración de derechos fundamentales en las salas de urgencias del país.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.