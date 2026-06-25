El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregará este jueves 25 de junio las credenciales oficiales a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, quienes fueron declarados presidente y vicepresidente electos de Colombia para el periodo 2026-2030. La ceremonia se realizará en Corferias, en Bogotá, poco más de un mes antes de la posesión presidencial programada para el próximo 7 de agosto.

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La entrega de las credenciales se producirá luego de que el organismo electoral concluyera los escrutinios municipales, departamentales y nacionales de la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado 21 de junio. Con este paso, el CNE cierra formalmente el proceso de verificación de los resultados y ratifica la elección de la fórmula respaldada por el movimiento Defensores de la Patria.

(Vea también: CNE terminó el escrutinio y concluye que Abelardo de la Espriella es nuevo presidente de Colombia)

El acto protocolario está previsto para las 10:00 de la mañana y será encabezado por el presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, quien hará la entrega oficial de los documentos que acreditan a De la Espriella y Restrepo como los próximos ocupantes de la Casa de Nariño.

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¿Cómo quedaron elecciones 2026 en Colombia?

La declaratoria oficial de elección se produjo el miércoles en horas de la tarde, una vez fueron revisadas las reclamaciones presentadas durante el escrutinio y se consolidaron los resultados definitivos de la votación. De esta manera, el abogado Abelardo de la Espriella quedó oficialmente reconocido como el nuevo presidente de Colombia tras superar en las urnas al senador Iván Cepeda.

Los resultados finales mostraron que De la Espriella obtuvo 12’960.166 votos, mientras que Cepeda alcanzó 12’708.312 sufragios. La diferencia definitiva fue de 251.854 votos sobre un total de 25’668.478 papeletas contabilizadas en todo el país. Además, el escrutinio confirmó ajustes frente al preconteo inicial: el presidente electo sumó 624 votos adicionales, mientras que a Cepeda se le descontaron 400 sufragios que habían sido contabilizados erróneamente.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.