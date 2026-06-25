El presidente electo Abelardo de la Espriella presentó las bases de su política de vivienda bajo el programa ‘Colombia, País de Propietarios’, con el objetivo de que al menos el 50 % de los hogares colombianos accedan a vivienda propia y, al mismo tiempo, reactivar el sector de la construcción, que atraviesa una fuerte desaceleración.

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La propuesta surge en un contexto complejo para el sector: las ventas de vivienda acumulan una caída del 33,6 %, el inicio de nuevas obras se redujo 42,9 % frente a 2022 y aumentaron significativamente los desistimientos de compra.

Ante este panorama, el plan plantea una combinación de crédito accesible, estímulos fiscales y simplificación regulatoria.

Uno de los puntos centrales es una reforma al sistema de financiación. La nueva administración propone créditos hipotecarios con tasas del 2 % anual y plazos de hasta 30 años, buscando reemplazar el esquema actual, donde las tasas rondan entre 12 % y 13 %, lo que limita el acceso para familias de menores ingresos.

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Además, se contempla abrir el mercado a entidades financieras extranjeras si no se logra coordinación con la banca nacional.

La estrategia también incluye una versión renovada del subsidio Mi Casa Ya, orientada a focalizar mejor los recursos y recuperar el financiamiento institucional. Esto cobra relevancia luego de que el presupuesto público para vivienda registrara una reducción real del 42,4 % entre 2022 y 2026.

Otro eje del programa es impulsar modelos de vivienda productiva: casas de dos niveles donde el primer piso pueda operar como negocio o microempresa familiar, promoviendo ingresos y evitando el desplazamiento hacia zonas periféricas.

Para financiar el plan, el Gobierno entrante asegura que no creará nuevos impuestos y que los recursos saldrán del recorte del gasto estatal, el combate a la corrupción y el aprovechamiento económico del subsuelo. También propone menos trámites, reglamentación unificada y escrituración electrónica para acelerar proyectos y estimular el empleo y el crecimiento económico.

Cómo serán los subsidios de De la Espriella

El gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella plantea una reforma al sistema de subsidios en Colombia que no eliminaría las ayudas existentes, pero sí introduciría cambios importantes en su asignación y control.

La propuesta busca mejorar la focalización de los recursos públicos mediante el cruce de información entre el Sisbén IV y la Dian para identificar errores, depurar beneficiarios y garantizar que los apoyos lleguen realmente a quienes más los necesitan.

Actualmente, programas como Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Devolución del IVA y Renta Joven benefician a millones de personas en situación de vulnerabilidad.

Dentro de los cambios planteados, se contempla aumentar el subsidio de Colombia Mayor hasta 400.000 pesos mensuales y crear nuevas ayudas enfocadas en maternidad, juventud y acceso a vivienda.

La reforma también estaría ligada a una estrategia de reducción del gasto público y mayor eficiencia fiscal, con el objetivo de hacer sostenible el sistema social sin desmontar los programas existentes. La idea central sería optimizar el uso de los recursos y fortalecer los mecanismos de control administrativo.

Los subsidios siguen siendo una herramienta clave en Colombia porque ayudan a disminuir la pobreza y la desigualdad, permiten que hogares vulnerables cubran necesidades básicas y generan impacto económico al fortalecer el consumo y la actividad comercial en distintas regiones del país.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.