Bancolombia puso a disposición más de 7.000 inmuebles en distintas regiones del país a través de Tu360Inmobiliario, una plataforma digital orientada a quienes buscan comprar vivienda o invertir en bienes raíces.

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La oferta incluye apartamentos, casas, apartaestudios y lotes con precios desde 40 millones de pesos.

La entidad destaca que tener vivienda propia sigue siendo una meta importante para muchos colombianos por la estabilidad económica que representa, la construcción de patrimonio y la posibilidad de protegerse frente a la inflación.

Además del acceso a inmuebles, la plataforma se complementa con servicios financieros como créditos hipotecarios, leasing habitacional y opciones de subsidios.

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Entre las propiedades más económicas aparecen lotes en municipios como Flandes (Tolima), Buenavista (Boyacá) y Chigorodó (Antioquia), con valores entre 40 y 95 millones de pesos.

También hay proyectos de vivienda nueva como Natura 113 en Bogotá y Senderos de la Sierra en Valledupar, con apartaestudios desde aproximadamente 145 millones.

En vivienda usada se ofrecen apartaestudios y apartamentos desde 100 millones en Bogotá y Soacha, además de casas en ciudades como Santa Rosa de Osos, Jamundí, Turbaco, Sincelejo y Barranquilla.

La plataforma permite comparar opciones, recibir recomendaciones y contactar directamente a constructoras y vendedores.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.