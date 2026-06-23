Las cajas de compensación familiar podrían entregar en 2026 subsidios de vivienda que superarían los 100 millones de pesos, especialmente para hogares interesados en adquirir o construir vivienda en zonas rurales.

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Estos apoyos buscan facilitar el acceso a vivienda propia a familias de menores ingresos mediante modalidades como compra de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio y mejoramiento de inmuebles.

De acuerdo con las proyecciones basadas en un salario mínimo estimado de $1.750.905 para 2026, los mayores montos corresponderían a vivienda nueva rural y construcción en sitio propio rural, con ayudas de hasta $122,5 millones.

Para vivienda nueva urbana el subsidio alcanzaría cerca de $52,5 millones, mientras que para vivienda usada sería de hasta $38,5 millones. En mejoramiento de vivienda y construcción urbana, los montos oscilarían entre $31,5 y $38,5 millones según el tipo de intervención y ubicación.

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El subsidio se entrega una sola vez y está diseñado para complementar los recursos de las familias beneficiarias.

Los interesados deberán hacer el proceso directamente ante su caja de compensación, verificando requisitos de ingresos, afiliación y modalidad elegida.

También deberán presentar documentos y cumplir con los plazos establecidos en cada convocatoria. La asignación dependerá del cumplimiento de condiciones y de la disponibilidad presupuestal de cada entidad.

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