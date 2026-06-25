Iván Cepeda terminó perdiendo votos durante el proceso de escrutinio que siguió a la segunda vuelta presidencial de 2026. Aunque el excandidato del Pacto Histórico esperaba que la revisión de actas le permitiera recuperar sufragios frente al preconteo, el resultado final mostró el efecto contrario y amplió la ventaja de Abelardo de la Espriella.

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De acuerdo con los resultados oficiales consolidados por las autoridades electorales, Cepeda perdió 400 votos durante el escrutinio y cerró la elección con 12’708.712 sufragios, equivalentes al 48,70 % de la votación. Por su parte, De la Espriella sumó 624 votos adicionales frente al preconteo y terminó con 12’959.542 apoyos, correspondientes al 49,66 %.

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La revisión de las mesas, que fue seguida de cerca por las campañas y los organismos de control, terminó ratificando la victoria del presidente electo. Con estos ajustes, la diferencia entre ambos candidatos se amplió a 250.830 votos, dejando sin efecto las expectativas de Cepeda y sus seguidores de reducir la distancia a través del escrutinio oficial.

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¿Qué dijo Iván Cepeda sobre el escrutinio?

Cepeda anunció este miércoles que reconoce oficialmente el triunfo de Abelardo de la Espriella. Durante una rueda de prensa, el líder del Pacto Histórico abrió su intervención con una frase contundente: “He decidido aceptar que Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia”, cerrando así la incertidumbre que se había generado tras las denuncias de su campaña y los cuestionamientos hechos por el presidente Gustavo Petro al proceso electoral.

En su declaración, Cepeda destacó lo ajustado de la contienda y aseguró que la diferencia entre ambas candidaturas fue mínima. Según señaló, menos del 1 % de los votos separó a los dos proyectos políticos que disputaron la Presidencia. Además, calificó la votación obtenida por su movimiento como el mejor resultado electoral alcanzado por los sectores progresistas y los movimientos sociales en la historia reciente del país.

El excandidato explicó que su decisión de reconocer el resultado obedece a un acto de responsabilidad democrática y aseguró que busca contribuir a la convivencia, la paz y el diálogo nacional. No obstante, dejó claro que aceptar la victoria de De la Espriella no significa renunciar a las denuncias que formuló durante la campaña sobre presuntas irregularidades que, según él, afectaron la transparencia del proceso electoral.

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Entre los cuestionamientos mencionó una supuesta injerencia extranjera en favor de la candidatura ganadora, particularmente desde Estados Unidos y del presidente Donald Trump. También reiteró sus señalamientos sobre una presunta compra masiva de votos y el uso de tecnologías de inteligencia artificial para influir en la opinión pública. Cepeda afirmó que continuará impulsando investigaciones sobre esos hechos y anunció que ejercerá una oposición democrática, vigilante y firme frente al gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.