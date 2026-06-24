Los más recientes discursos de Iván Cepeda y Gustavo Petro han llevado a que parta una nueva suposición del futuro político del país.

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Analistas creen que Cepeda será el líder opositor a Abelardo de la Espriella y otros ven a Petro en ese rol. Cepeda aceptó los resultados y fue crítico con el presidente electo mientras que Petro habló de una transición pacífica y de que no se meterá en política más.

Felipe Zuleta, en Blu Radio, dijo: “Está bien que reconozca los resultados, y eso tenía que venir con su memorial de agravios. El nuevo jefe de la oposición en Colombia será Iván Cepeda, y está bien, eso es lo democrático”.

A su vez, Héctor Riveros dijo en esa misma emisora: “Puede ser un vocero, pero el jefe será Gustavo Petro. Lo primordial es la bancada parlamentaria, y la bancada le va a hacer caso a Petro. De entrada, creería que la mayoría está con Petro, y Cepeda será un vocero en vez de un líder de oposición”.

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Aunque no logró la victoria, ese medio afirma que la izquierda sigue siendo una fuerza política numerosa y organizada, con cerca de la mitad del país en términos electorales.

Cepeda reconoció el resultado preliminar, presentó impugnaciones al conteo y llamó a sus seguidores a mantener la calma y el comportamiento ejemplar, sin promover movilizaciones violentas. Desde el Senado encabezará la oposición durante los próximos cuatro años, con una bancada significativa pero no mayoritaria.

El artículo de ese medio destaca la marcada tensión con el presidente saliente Gustavo Petro, quien tampoco reconoce plenamente el resultado preliminar, y la nueva disputa por el liderazgo de la oposición.

Cepeda busca distanciarse de Petro, moderar su discurso y ampliar su base hacia sectores de centro, liberalismo y votantes independientes. Para ello suma apoyos como el de Claudia López y propone equipos económicos y anticorrupción.

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