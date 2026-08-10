Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

Risaralda enfrenta un fenómeno llamativo y aparentemente contradictorio en el ámbito educativo: por un lado, el próximo año tendrá menos jóvenes universitarios, pero al mismo tiempo alcanza un número inédito de risaraldenses inscritos en programas de educación superior. De acuerdo con el rector de Areandina Pereira, Felipe Baena, las cifras oficiales apenas empiezan a reflejar estos cambios, lo que evidencia una transformación profunda en el sistema educativo de la región.

Sigue a PULZO en Discover

Un factor clave detrás de este panorama es el auge de la inteligencia artificial, que ha impulsado una renovación en la oferta académica con una velocidad nunca antes vista. En palabras de Baena, la educación ya no cabe en los moldes tradicionales: hoy coexisten programas virtuales, híbridos, internacionales y credenciales que, hace apenas una década, eran desconocidos. Estas novedades, lejos de suplantar la oferta tradicional, la enriquecen bajo un mismo principio: se impone la necesidad de aprender a lo largo de toda la vida.

En este contexto de cambio, la labor de formar buenos seres humanos sigue siendo esencial. Para Baena, el reto de rediseñar el sistema educativo recae en el recién posesionado gobierno nacional, que asumió el pasado 7 de agosto el compromiso de construir un modelo capaz de responder tanto a las demandas tecnológicas como al desarrollo humano. Inspirándose en ejemplos como el surcoreano—según los cuales el cambio educativo debe ser una construcción colectiva y sostenida por la sociedad en su conjunto–, Baena destaca que la verdadera transformación no depende únicamente de los gobiernos, sino de acuerdos sociales firmes que fortalezcan la educación a largo plazo.

En Risaralda, la expansión de la cobertura universitaria ha sido notable: en los últimos veinte años la matrícula se duplicó y hoy el departamento cuenta con instituciones públicas y privadas acreditadas en alta calidad, con la Universidad Tecnológica de Pereira como referente. Esto demuestra, según Baena, que ambos sistemas pueden coexistir y crecer en conjunto, sin necesidad de debilitar lo privado para fortalecer lo público.

Respecto a la reforma propuesta por el gobierno saliente a la Ley 30, Baena reconoce aciertos, como una financiación pública anclada en costos reales y una apuesta por la pertinencia territorial. Sin embargo, considera que faltó una visión global sobre el futuro laboral y tecnológico. Para garantizar estabilidad y progreso, enfatiza que la política educativa debe sostenerse en bases sólidas que perduren más allá de los vaivenes electorales, mediante el diálogo y la construcción conjunta entre todos los actores del sistema educativo, tanto públicos como privados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales retos para la educación superior en Risaralda ante los cambios del nuevo gobierno?

Entre los principales retos está diseñar un sistema educativo que responda a las nuevas exigencias tecnológicas y sociales sin perder el foco en la formación integral y humana. Según Felipe Baena, esto implica consolidar la cobertura de calidad en instituciones tanto públicas como privadas, fortalecer la financiación con criterios reales y asegurar que las políticas trasciendan el ciclo electoral, consolidando consensos duraderos.

¿Cómo ha impactado la inteligencia artificial en la oferta académica y en el acceso a la educación superior en Risaralda?

La inteligencia artificial ha transformado el panorama educativo, facilitando la aparición de programas virtuales, híbridos e internacionales, así como nuevas credenciales. Este cambio ha ampliado las formas de acceso a la educación, permitiendo que más risaraldenses se formen en diferentes modalidades y otorgando flexibilidad para el aprendizaje a lo largo de la vida, en paralelo a la educación tradicional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.