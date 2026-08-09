Este domingo 9 de agosto, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio a conocer a través de su cuenta de X una serie de resultados operativos de la Fuerza Pública contra grupos armados ilegales en diferentes regiones del país.

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El mandatario, quien asumió el cargo este viernes, destacó las acciones adelantadas en Meta, Antioquia y Necoclí (Antioquia), en el marco de lo que describió como el ejercicio de la autoridad del Estado.

En su mensaje, De la Espriella señaló textualmente: “La autoridad del Estado se ejerce, la ley se cumple y a quienes amenazan la seguridad de los colombianos se les enfrenta con determinación”.

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A continuación, reconoció el trabajo de las tropas: “Reconozco y felicito a nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública por los contundentes resultados obtenidos en las últimas operaciones contra las estructuras criminales que pretenden sembrar violencia en nuestro territorio”.

Acá, las palabras del presidente:

La autoridad del Estado se ejerce, la ley se cumple y a quienes amenazan la seguridad de los colombianos se les enfrenta con determinación. Reconozco y felicito a nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública por los contundentes resultados obtenidos en las últimas operaciones… pic.twitter.com/7DBLmvJ5Ol — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

El jefe de Estado detalló los hechos más relevantes. En el departamento del Meta, informó que en desarrollo de operaciones militares, se logró la muerte de alias ‘Ruso’ o ‘Alemán’, cabecilla principal de la Estructura 28 de las disidencias de alias ‘Mordisco’. En la misma operación fueron neutralizados otros tres integrantes de esa organización.

En Antioquia, según el anuncio presidencial, fueron dados de baja dos integrantes del Clan del Golfo, entre ellos uno de sus cabecillas, y se incautaron seis fusiles y abundante material de guerra.

Adicionalmente, en el municipio de Necoclí, “fueron capturados cuatro presuntos integrantes del componente financiero y de narcotráfico de la subestructura Gabriel Poveda Ramos, del Clan del Golfo”.

De la Espriella cerró el mensaje con una valoración de los resultados y un llamado a los grupos ilegales. Afirmó: “Este es el Estado recuperando el control del territorio y protegiendo a su gente”.

Luego agregó: “A los criminales les queda una decisión: someterse a la justicia o enfrentar la fuerza legítima de la República. No habrá tregua contra quienes atenten contra Colombia”.

El anuncio se produce apenas dos días después de la posesión presidencial, celebrada en Cali. Desde el inicio de su mandato, el presidente ha insistido en una política de seguridad centrada en el enfrentamiento directo a las estructuras criminales, en línea con lo expuesto durante su campaña y en su discurso de posesión, donde se comprometió a priorizar la recuperación del orden y el control territorial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.