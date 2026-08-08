Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El reciente asesinato del subintendente Algemiro Rodelo Canchilla ha causado conmoción en Colombia y puso en alerta a las autoridades nacionales y regionales. Los hechos ocurrieron la noche del 7 de agosto en el corregimiento de San Roque, en Curumaní, Cesar, durante un atentado contra la subestación de policía local. Según información suministrada por el alcalde de Curumaní, Hermes Fernando Martínez, el ataque fue llevado a cabo con un artefacto explosivo que fue lanzado desde un dron. El subintendente Canchilla, quien estaba de guardia en el momento de la explosión, terminó perdiendo la vida producto del impacto recibido. Las autoridades permanecen desplegadas en la zona, manteniendo el control y avanzando en la investigación para identificar a los responsables del atentado —en el área, se reporta la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Sigue a PULZO en Discover

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, expresó su condena y dolor por la muerte del uniformado. A través de un mensaje, el mandatario resaltó que Canchilla murió cumpliendo con su deber de proteger a los colombianos. De la Espriella manifestó también su solidaridad con la familia de la víctima, sus compañeros y toda la Policía Nacional. En sus palabras, afirmó de manera enfática: “Este crimen no quedará impune. Los responsables serán encontrados y enfrentarán todo el peso de la ley”. Además, el presidente subrayó que este tipo de ataques no debilitarán a su Gobierno y, por el contrario, fortalecerán la determinación para enfrentar a los grupos armados y devolver la tranquilidad al país. “Cada ataque contra nuestros hombres de la Fuerza Pública fortalece aún más nuestra determinación de derrotar al terrorismo y devolverles la tranquilidad a los colombianos”, enfatizó en su declaración, concluyendo con un homenaje al subintendente asesinado: “Honor a su memoria”.

Paralelamente, la Gobernación del Cesar solicitó al recién posesionado presidente reforzar las medidas de seguridad en el departamento y pidió apoyo al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, especialmente en el respaldo a iniciativas dirigidas a proteger tanto a la población civil como a la Fuerza Pública. Una de las propuestas clave es un proyecto antidrones, ya radicado ante el Gobierno Nacional, que busca evitar acontecimientos como el ocurrido en San Roque.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el ataque con drones en la subestación de Policía de San Roque, Curumaní?

De acuerdo con el informe entregado por el alcalde de Curumaní, Hermes Fernando Martínez, el atentado se cometió cuando un dron arrojó un artefacto explosivo sobre la subestación de Policía en San Roque. El subintendente Algemiro Rodelo Canchilla, quien se hallaba de guardia en ese momento, resultó gravemente herido por la explosión y posteriormente falleció. El operativo se presentó poco después de la posesión presidencial y las autoridades mantienen la zona asegurada mientras avanzan las investigaciones.

¿Qué medidas ha solicitado la Gobernación del Cesar tras el atentado en Curumaní?

La Gobernación del Cesar, tras el atentado en el que fue asesinado el subintendente Canchilla, ha pedido al presidente Abelardo de la Espriella y al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, fortalecer la seguridad en el departamento. Entre las iniciativas destacadas está el proyecto antidrones ya radicado ante el Gobierno Nacional, diseñado para proteger tanto a la población civil como a los agentes de la Fuerza Pública frente a este tipo de ataques.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.