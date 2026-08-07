Por: El Espectador

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Wilson Daniel Puentes, inspector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fue víctima de un ataque armado en la tarde del 7 de agosto en Bogotá. El hecho se presentó cuando Puentes, comandante de auxiliares en la penitenciaría La Picota, se dirigía a su vivienda después de finalizar su jornada laboral. De acuerdo con las fuentes del Inpec, un hombre se le acercó abruptamente y le disparó, impactándolo presuntamente en la zona abdominal.

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Tras el atentado, el inspector Puentes fue trasladado de inmediato a una clínica, donde médicos evalúan su condición de salud, que al momento de publicar esta información aún no había sido precisada. Hasta ahora, las autoridades no han revelado detalles concretos sobre su estado, pero confirmaron que se están verificando permanentemente las condiciones en las que permanece.

De acuerdo con información compartida dentro del Inpec, y citada en la cobertura, tanto la Policía Nacional como equipos de investigación criminal llevan a cabo varias acciones en este momento. Entre ellas, la revisión exhaustiva de las cámaras de seguridad en el sector y la implementación de operativos para identificar y capturar a la persona que disparó contra Puentes. El objetivo es esclarecer tanto la identidad del agresor como las circunstancias exactas del atentado.

En la zona de los hechos, las autoridades hallaron un panfleto que contenía amenazas explícitas. Además, en el documento se incluyeron advertencias, aunque aún no han sido revelados más detalles sobre su contenido. Este material ha pasado a ser una pieza clave dentro de la investigación, pues podría dar pistas sobre el móvil del ataque y posibles implicados, más allá del autor material.

Actualmente, la investigación se mantiene activa y no se descarta ninguna hipótesis sobre las motivaciones del atentado. Las entidades estatales buscan, además de esclarecer responsabilidades, garantizar la seguridad del personal del Inpec ante posibles amenazas similares.

Quienes deseen ampliar su conocimiento sobre temas vinculados a la justicia, seguridad y derechos humanos pueden consultar la sección Judicial de El Espectador, según indica la fuente original.

¿Por qué fue atacado el inspector del Inpec Wilson Daniel Puentes en Bogotá?

Aún no se ha esclarecido la razón exacta detrás del ataque contra Wilson Daniel Puentes. Las autoridades investigan los posibles motivos, revisando pruebas y el panfleto con amenazas encontrado en el lugar, que podría revelar información relevante sobre las causas y responsables.

¿Qué acciones adelantan las autoridades frente al ataque al inspector Puentes?

La Policía Nacional y equipos de investigación criminal revisan cámaras de seguridad cercanas y realizan operativos para identificar y capturar al agresor. Además, evalúan el contenido del panfleto hallado, considerado una pieza clave en el proceso de indagación para esclarecer este hecho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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