Por: EL PILON SA

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La Alcaldía de Valledupar estudia una medida que podría cambiar el funcionamiento nocturno de la ciudad. El proyecto, aún sin firma ni publicación oficial, establece que los establecimientos autorizados para vender o permitir el consumo de licor podrán operar bajo un horario extendido hasta las 3:30 a. m., desde las 4:00 p. m., todos los días de la semana e incluso durante los domingos que anteceden a festivos. De acuerdo con la información divulgada, la ampliación excepcional regiría hasta las 6:00 a. m. del martes 13 de octubre de 2026, lo que representa una modificación temporal al Decreto 000561 de 2022.

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Esta propuesta no se limita únicamente a bares, café-bares, fuentes de soda, tabernas y discotecas. También abarca restaurantes, asaderos y negocios de comidas rápidas, quienes, según el borrador, podrán atender desde las 6:00 a. m. y cerrar a las 3:30 a. m. de manera ininterrumpida. Sin embargo, la Alcaldía ha sido enfática en que esta disposición no crea derechos adquiridos para futuros permisos similares y recalca su carácter transitorio.

El beneficio de horarios ampliados está supeditado al cumplimiento de estrictos requisitos. Destaca la obligación de controlar el acceso de menores de edad, prevenir riñas, garantizar rutas de evacuación y limitar el ruido y la ocupación indebida del espacio público. Además, los establecimientos deben estar preparados para atender emergencias. El documento especifica que, si las autoridades verifican que alguna de estas condiciones se incumple o encuentran que un local presenta riesgos para la seguridad, la convivencia, la salud pública o la gestión del riesgo de desastres, podrán ordenar la revocatoria inmediata del beneficio para ese negocio.

La ejecución de esta medida quedaría en manos de la Secretaría de Gobierno, que deberá coordinar operativos de inspección y vigilancia acompañada por la Policía Nacional y las secretarías de Tránsito, Salud y el componente de Espacio Público. El incumplimiento de las condiciones establecidas puede acarrear las sanciones previstas en la Ley 1801 de 2016, enfatizando así la seriedad con la que la administración municipal pretende controlar esta ampliación temporal de horarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles establecimientos en Valledupar tendrán horario ampliado según el proyecto de la Alcaldía?

De acuerdo con la propuesta, podrán beneficiarse de la ampliación establecimientos abiertos al público que expendan o permitan el consumo de licor, como bares, café-bares, fuentes de soda, tabernas y discotecas, así como restaurantes, asaderos y negocios de comidas rápidas, siempre y cuando cumplan los requisitos impuestos.

¿Qué condiciones deben cumplir los negocios para acceder al horario extendido en Valledupar?

Los establecimientos que deseen acceder al horario ampliado deben cumplir con medidas estrictas: control de acceso a menores, prevención de riñas, rutas de evacuación adecuadas, control de ruido y del uso de espacio público, así como estar preparados para emergencias. Además, deben atender las directrices de las autoridades y enfrentan la posibilidad de perder el beneficio si ponen en riesgo la seguridad, la convivencia o la salud pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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