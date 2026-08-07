Un particular momento se vivió durante el discurso de Abelardo De la Espriella ante las Fuerzas Militares y de Policía, cuando una uniformada se acercó al atril para servirle agua al mandatario. El presidente interrumpió por unos segundos su intervención y le agradeció el gesto.

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La escena llamó la atención de quienes seguían el discurso, pues De la Espriella hizo una pausa para dirigirse a la integrante de la Policía y decirle “gracias” antes de continuar con sus palabras ante los miembros de la Fuerza Pública.

El breve intercambio ocurrió durante uno de los actos oficiales de la jornada de posesión presidencial, en la que el nuevo mandatario presentó parte de los mensajes que marcarán el inicio de su administración.

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@libre.oposicion.2 ¿Vieron este gesto del presidente Abelardo de la Espriella? Detuvo su discurso para agradecerle a la militar que le estaba ayudando. Hay gestos que dicen más que mil palabras. ♬ sonido original – Libre Oposición

Primera orden de Abelardo de la espriella a Fuerzas Militares

Durante su primer discurso como presidente ante las Fuerzas Militares y la Policía, Abelardo De la Espriella fijó como una de sus prioridades recuperar el control territorial y enfrentar a las estructuras criminales que operan en distintas regiones del país. El mandatario pidió a los uniformados fortalecer las acciones contra los grupos armados ilegales y el narcotráfico, con especial atención a las zonas donde estas organizaciones mantienen presencia y afectan a las comunidades. De la Espriella también planteó una postura más contundente frente a quienes participan en actividades relacionadas con los cultivos ilícitos y las economías ilegales, al considerar que combatir estas estructuras será uno de los principales retos de su administración.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.