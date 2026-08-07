Un particular momento se vivió durante el discurso de Abelardo De la Espriella ante las Fuerzas Militares y de Policía, cuando una uniformada se acercó al atril para servirle agua al mandatario. El presidente interrumpió por unos segundos su intervención y le agradeció el gesto.
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La escena llamó la atención de quienes seguían el discurso, pues De la Espriella hizo una pausa para dirigirse a la integrante de la Policía y decirle “gracias” antes de continuar con sus palabras ante los miembros de la Fuerza Pública.
El breve intercambio ocurrió durante uno de los actos oficiales de la jornada de posesión presidencial, en la que el nuevo mandatario presentó parte de los mensajes que marcarán el inicio de su administración.
@libre.oposicion.2¿Vieron este gesto del presidente Abelardo de la Espriella? Detuvo su discurso para agradecerle a la militar que le estaba ayudando. Hay gestos que dicen más que mil palabras.♬ sonido original – Libre Oposición
Primera orden de Abelardo de la espriella a Fuerzas Militares
Posesión de Abelardo de la Espriella
La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.
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