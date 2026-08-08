Un sismo de magnitud 4,3 fue registrado este viernes 7 de agosto de 2026 en el sector de Tufiño, provincia de Carchi, Ecuador, de acuerdo con el boletín actualizado a las 9:11 de la noche, hora local.

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El movimiento sísmico tuvo profundidad superficial, una característica que puede hacer que la vibración sea perceptible en zonas cercanas al epicentro. El reporte también incluye a Colombia dentro del área de influencia del evento.

El sismo se presentó en una zona próxima a la frontera entre Ecuador y Colombia, por lo que el movimiento pudo ser percibido en sectores cercanos del territorio colombiano.

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Por esta razón, algunos internautas reportaron el movimiento telúrico al sur del departamento de Nariño: “En Cumbral se sintió”, escribió un usuario de redes sociales.

Hasta el momento, el reporte entregado no incluye información sobre personas afectadas o daños materiales asociados con el movimiento telúrico. La información puede cambiar a medida que las autoridades y organismos encargados del monitoreo sísmico actualicen sus registros.

¿Cómo reportar un sismo en Colombia? Si una persona sintió el movimiento, puede reportarlo al Servicio Geológico Colombiano (SGC) mediante su plataforma Sismo Sentido. Esta información permite recopilar datos sobre la percepción del sismo en diferentes zonas del país y complementar los registros instrumentales. En el caso de este evento, quienes hayan sentido el temblor pueden entregar información sobre el lugar donde estaban y cómo percibieron el movimiento, siguiendo las indicaciones habilitadas por el SGC.

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