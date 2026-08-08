Un sismo de magnitud 4,3 fue registrado este viernes 7 de agosto de 2026 en el sector de Tufiño, provincia de Carchi, Ecuador, de acuerdo con el boletín actualizado a las 9:11 de la noche, hora local.
(Vea también: Nuevo temblor en Colombia sacudió la madrugada de este jueves; fue una noche bastante movida)
El movimiento sísmico tuvo profundidad superficial, una característica que puede hacer que la vibración sea perceptible en zonas cercanas al epicentro. El reporte también incluye a Colombia dentro del área de influencia del evento.
El sismo se presentó en una zona próxima a la frontera entre Ecuador y Colombia, por lo que el movimiento pudo ser percibido en sectores cercanos del territorio colombiano.
Por esta razón, algunos internautas reportaron el movimiento telúrico al sur del departamento de Nariño: “En Cumbral se sintió”, escribió un usuario de redes sociales.
Hasta el momento, el reporte entregado no incluye información sobre personas afectadas o daños materiales asociados con el movimiento telúrico. La información puede cambiar a medida que las autoridades y organismos encargados del monitoreo sísmico actualicen sus registros.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-08-07, 21:13 hora local Magnitud 2.5, Profundidad superficial, Tufiño – Carchi, Ecuador, Colombia – Área de I… ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/LWUq3KOiXI
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 8, 2026
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