En su primer discurso como presidente de Colombia después de su posesión, Abelardo de la Espriella se dirigió a las Fuerzas Militares y de Policía desde un batallón militar y les impartió la primera orden clara y contundente de su mandato.

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El primer mandatario centró su intervención en la lucha frontal contra las estructuras criminales y el narcoterrorismo, así como en la erradicación de los cultivos ilícitos.

Desde el Cantón Pichincha, De la Espriella fue directo al señalar el camino que deben seguir quienes integran las bandas criminales.

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“Le imparto desde aquí, a las Fuerzas Militares y de Policía, la orden perentoria de combatir a todas las estructuras criminales. Los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su fuerza pública”, afirmó el De la Espriella.

El jefe de Estado reforzó el mensaje con una advertencia que retomó su conocido apodo de campaña. “Que no se equivoquen. El ‘Tigre’ ha llegado y sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender al pueblo colombiano”, sostuvo.

La orden se enmarca en el enfoque de seguridad que De la Espriella ha defendido desde su llegada a la política y que marcó gran parte de su campaña electoral.

Al asumir el cargo de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente dejó en claro que no habrá espacios de tolerancia con grupos armados ilegales ni con organizaciones dedicadas al narcotráfico. La instrucción es “perentoria”: combatir a todas las estructuras criminales sin distinción.

En el mismo discurso, De la Espriella se refirió de manera específica a uno de los pilares de la economía ilegal que alimenta la violencia en varias regiones del país: los cultivos de coca. El mandatario anunció que la erradicación será una prioridad nacional y que se utilizarán todos los medios disponibles.

“La erradicación de los cultivos ilícitos por todas las vías será posible, es una prioridad nacional. La coca no se combate con estadísticas maquilladas ni con mapas manipulados. Se combate arrancándola de la tierra donde hoy alimenta la violencia y el crimen”, declaró.

El presidente detalló, además, la estrategia que implementará para cumplir esa meta. “Voy a aumentar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana. No contravienen el mandato de la honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente. Ha llegado la hora de erradicar el flagelo de los cultivos ilícitos”, indicó.

Estas declaraciones se producen horas después de que Abelardo de la Espriella jurara el cargo ante el Congreso, en una ceremonia histórica hecha en Cali y no en Bogotá, como era tradicional.

Una vez concluido el acto de posesión, el nuevo presidente se trasladó al batallón militar para reconocer a las tropas y pronunciar su primer discurso oficial como mandatario, en el que priorizó el mensaje dirigido a la fuerza pública.

La decisión de hablar primero ante militares y policías, y no ante el Congreso en un discurso tradicional de posesión, refuerza el simbolismo que De la Espriella ha querido imprimir a su llegada al poder: el respaldo pleno a las instituciones de seguridad y la recuperación de la autoridad del Estado frente a grupos armados ilegales.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.