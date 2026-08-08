Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Un atentado con explosivos sacudió la madrugada del sábado 8 de agosto el nuevo peaje de Mondomo, en la vía Panamericana, norte del Cauca, causando graves daños y encendiendo una vez más las alertas de seguridad en uno de los corredores viales principales del suroccidente colombiano, según reportó El Diario.

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La infraestructura atacada se localizaba en la jurisdicción de Santander de Quilichao y se encontraba próxima a ser entregada como parte del proyecto de doble calzada Popayán-Santander de Quilichao, obra a cargo de la concesionaria Nuevo Cauca. La fuerte detonación ocurrió cerca de las 2:00 de la mañana, en el sector de Cachimbal, y destruyó diferentes elementos de la estructura, dejando escombros distribuidos a lo largo de varios puntos del corredor vial.

El atentado obligó a las autoridades a activar los protocolos de seguridad para proteger a los viajeros y trabajadores de la zona. Inicialmente, el tramo fue cerrado por completo, mientras la Policía y el Ejército inspeccionaban los alrededores para descartar la presencia de otros artefactos explosivos. Horas más tarde, se restableció el tránsito de manera controlada únicamente por uno de los carriles, mientras continuaban las labores de inspección y remoción de los escombros que bloqueaban el paso.

De acuerdo con la Policía del Cauca, la prioridad fue establecer condiciones seguras que permitieran el ingreso de la concesionaria al área e iniciar el proceso de recuperación de la infraestructura dañada. Sin embargo, por la magnitud del daño, el impacto del ataque se sintió tanto en la movilidad como en las expectativas económicas y sociales de la región.

Hasta el momento, no existe una atribución oficial o definitiva sobre los responsables del atentado. No obstante, en el norte del Cauca actúan estructuras disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), y entre las hipótesis preliminares que manejan las autoridades se señala la posible participación de la estructura Jaime Martínez y Dagoberto Ramos. Las investigaciones continúan para establecer formalmente la autoría de los hechos.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó de forma contundente el ataque y advirtió sobre las profundas consecuencias que este tipo de acciones violentas tienen, no solo sobre la infraestructura, sino también sobre la vida de quienes transitan a diario por la vía Panamericana y sobre la economía regional. Guzmán hizo un llamado para que se adopte una estrategia permanente de protección del corredor, pues la Panamericana es fundamental para el transporte de pasajeros, alimentos y mercancías entre Cauca y Valle del Cauca. Durante lo que va de 2026, esta carretera ya ha sido escenario de otros episodios violentos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué grupos armados tienen presencia en el norte del Cauca?

Según la información de El Diario, en el norte del Cauca existen estructuras de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), y algunas de las hipótesis preliminares sobre el ataque al peaje de Mondomo involucran a la estructura Jaime Martínez y a la Dagoberto Ramos. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han atribuido oficialmente el atentado a ningún grupo específico y las investigaciones continúan.

¿Por qué la vía Panamericana es importante para la economía regional?

La vía Panamericana, describe El Diario, conecta directamente al Cauca con el Valle del Cauca y constituye una arteria fundamental para el transporte diario de pasajeros, alimentos y mercancías hacia diferentes regiones del país. Los ataques a esta infraestructura no solo afectan la movilidad, sino también la actividad económica regional, ya que interrumpen el flujo de bienes y personas, lo que puede tener repercusiones significativas en la vida cotidiana y en el desarrollo de la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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