Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La situación de seguridad en las zonas rurales del municipio de Rovira, en el departamento del Tolima, ha llamado la atención de la gobernadora Adriana Magali Matiz, quien advirtió sobre posibles casos de citaciones y extorsiones dirigidas a campesinos, comerciantes y familias de la región. De acuerdo con la información divulgada, estos hechos estarían siendo atribuidos a grupos pertenecientes a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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La mandataria manifestó su preocupación por las presiones recibidas por la población a manos de estas estructuras armadas ilegales. De acuerdo con las declaraciones recogidas, la gobernadora enfatizó que el llamado a la comunidad es contundente: evitar dejarse instrumentalizar por los grupos criminales, así como resistir la tentación de ceder ante amenazas, órdenes o intereses ilegales.

Frente al escenario reportado en Rovira, la gobernadora Matiz solicitó una intervención urgente de la Fuerza Pública, prestando especial atención a las zonas rurales donde han surgido estos señalamientos. Entre las medidas requeridas figura el aumento de la presencia de uniformados, el reforzamiento del control territorial y la consolidación de las labores de inteligencia con el fin de identificar a los responsables y prevenir la reiteración de actos intimidatorios.

Por otra parte, la mandataria se dirigió directamente a los habitantes del municipio, exhortándolos a no pagar dinero ni acatar citaciones de grupos ilegales. Además, insistió en la importancia de que denuncien cualquier situación o hecho que pueda poner en riesgo su seguridad. Según lo manifestado, "el llamado es claro: la comunidad no puede dejarse instrumentalizar por los grupos criminales ni convertirse en vehículo de sus amenazas, órdenes o intereses ilegales", reiteró Matiz en un mensaje enfático.

Actualmente, las autoridades se encuentran en la tarea de evaluar el alcance de las denuncias recibidas y verificar las circunstancias que rodean estas exigencias ilegales en el sector rural del municipio mencionando. El objetivo de estos procedimientos es establecer la veracidad de las alertas y garantizar la seguridad de los habitantes frente a las amenazas reportadas en Rovira.

¿Por qué la gobernadora del Tolima advierte sobre extorsiones en Rovira?

La gobernadora Adriana Magali Matiz emitió una advertencia debido a denuncias de extorsiones y citaciones que estarían afectando a habitantes rurales de Rovira, supuestamente por parte de disidencias de las FARC. Esto representa una amenaza directa a campesinos, comerciantes y familias, quienes pueden estar siendo objeto de presiones para cumplir exigencias ilegales.

¿Qué medidas solicitó la gobernadora para enfrentar esta situación en Rovira?

Matiz pidió mayor presencia de la Fuerza Pública, así como fortalecer el control territorial y las labores de inteligencia en las zonas afectadas. El objetivo es identificar a los responsables de las presuntas extorsiones y evitar que los grupos armados ilegales sigan intimidando a la población rural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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