Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Hay momentos decisivos que pueden marcar el destino de una vida. Mientras otros adolescentes anhelaban destacar como futbolistas, Felipe Romero optó por un camino diferente: a los 14 años tomó la determinación de dejar a un lado sus sueños como jugador para concentrarse en convertirse en entrenador. Estaba convencido de que su aporte sería más significativo formando a niños y jóvenes que intentando ganarse un lugar en la cancha. Esta vocación de liderazgo lo llevó a prepararse profesionalmente y, desde entonces, ha dedicado su carrera al fútbol base, convencido de que la verdadera enseñanza trasciende los resultados inmediatos.

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De acuerdo con la visión de Romero, el fútbol actual requiere una transformación en las metodologías de formación. Explica que en estos tiempos el talento por sí solo no es suficiente; además de habilidades técnicas, los jóvenes deportistas deben destacar por su disciplina, su compromiso con el trabajo en equipo y su comprensión profunda del juego. Esta realidad ha guiado a los entrenadores a priorizar procesos formativos más integrales, enfocados en el desarrollo de personas antes que exclusivamente en la victoria en la competencia.

Romero resalta que aunque lograr buenos resultados es importante, la competencia no debe ser la prioridad en las primeras etapas del proceso. Su método está orientado a desarrollar inicialmente las capacidades técnicas y personales de cada niño, confiando en que los triunfos llegarán como consecuencia natural de un proceso sólido y responsable. Como él mismo afirma: "Primero formo jugadores y les doy las capacidades y la confianza para competir". Esta declaración, citada por el propio entrenador, subraya la importancia que otorga a la formación por encima de la búsqueda de resultados a corto plazo.

En el enfoque de Romero, el aprendizaje fundamental del fútbol infantil incluye saber afrontar tanto las derrotas como las victorias. Por esa razón, adapta sus entrenamientos a las necesidades específicas de cada jugador, reconociendo que cada proceso es único y que el crecimiento personal debe prevalecer sobre los marcadores. Además, considera que el rol de los padres es esencial siempre que acompañen el proceso sin ejercer presión. Para él, la confianza de las familias en el método del entrenador permite que los niños disfruten el deporte y se desarrollen plenamente.

Finalmente, Felipe Romero sostiene que el verdadero objetivo del fútbol base es formar personas, más allá de identificar nuevos talentos para la cancha. Busca aportar a la sociedad formando individuos disciplinados, responsables y colaboradores, convencido de que ese es el mejor legado que puede dejar a Ibagué y al Tolima.

¿Cuál es la metodología de formación que utiliza Felipe Romero en el fútbol base?

Felipe Romero prioriza una metodología que enfoca primero en el desarrollo técnico y personal de cada niño, promoviendo el aprendizaje integral por encima de los resultados inmediatos. Su proceso busca que los niños adquieran confianza y habilidades antes de competir, adaptándose a las necesidades individuales y considerando la formación como un objetivo principal.

¿Por qué los padres son fundamentales en el proceso de formación deportiva según Felipe Romero?

Según Felipe Romero, el papel de los padres es clave siempre que acompañen y apoyen sin presionar, ya que la confianza en el entrenador facilita que los niños disfruten y se desarrollen plenamente. La presencia de familias comprometidas contribuye a un ambiente en el que el crecimiento personal y deportivo es posible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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