Medellín se prepara para recibir en los próximos días a miles de visitantes provenientes de distintos lugares del mundo. Más de 3.000 extranjeros llegarán a la capital antioqueña con un propósito particular que pondrá a la ciudad en el centro de la escena deportiva internacional.

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La razón detrás de este movimiento de viajeros es la edición 2026 de la Maratón Medellín, competencia que se realizará el 5 y 6 de septiembre y que este año espera reunir a unos 30.000 corredores.

De acuerdo con la organización, los participantes internacionales llegarán desde 51 países. Después de Colombia, Puerto Rico será el país con mayor representación, seguido por Costa Rica, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, México, Ecuador, Panamá y Perú.

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Pero el fenómeno no será exclusivamente internacional. La competencia también reunirá a corredores procedentes de 364 municipios colombianos, lo que evidencia el alcance que ha adquirido el evento dentro del país.

Medellín será precisamente la ciudad con más participantes, con más de 5.300 inscritos, mientras que Bogotá tendrá cerca de 3.800. Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Pereira, Montería, Manizales y Cúcuta también aparecen entre las ciudades con mayor representación.

La llegada de estos visitantes tendrá además un impacto que irá más allá de las calles por donde pasarán los corredores. La organización estima que el evento generará un movimiento económico superior a 38 millones de dólares, relacionado con actividades como hotelería, gastronomía, comercio y transporte.

Cómo será la Maratón de Medellín

Uno de los factores que explica el interés internacional es que la Maratón Medellín cuenta con aval de World Athletics y de la Federación Colombiana de Atletismo. Además, la prueba de 42 kilómetros es clasificatoria para la Boston Marathon y permite obtener marcas de clasificación para competencias como las maratones de Nueva York, Berlín y Chicago.

La edición de este año tendrá diferentes puntos de partida según la distancia. Los participantes de 5 kilómetros saldrán desde el edificio de EPM, en el sector del Parque de los Pies Descalzos; los de 10 kilómetros partirán desde Parques del Río, mientras que las pruebas de 21 y 42 kilómetros comenzarán en el Parque de las Luces.

Para facilitar el desplazamiento de los participantes durante la jornada principal, el Metro de Medellín tendrá una operación especial y comenzará a prestar servicio desde las 4:00 de la mañana del domingo 6 de septiembre.

El evento también tendrá una programación previa. El 4 y 5 de septiembre se realizará Expo Runners en Plaza Mayor, espacio que contará con 180 stands y espera recibir a más de 40.000 visitantes entre corredores, familiares y aficionados.

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Así, Medellín se convertirá durante ese fin de semana en punto de encuentro para miles de deportistas nacionales e internacionales, en un evento que además de reunir a corredores busca seguir posicionando a la ciudad como destino para el turismo deportivo.

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