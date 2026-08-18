Por: Caracol TV

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La rotación del pico y placa, una medida establecida por la Alcaldía de Medellín para restringir la circulación de determinados vehículos en la ciudad, se encuentra vigente desde el 3 de agosto y se aplica durante el segundo semestre del año. Según Noticias Caracol, la normativa determina que, dependiendo del día hábil, ciertos automóviles y motocicletas deben abstenerse de circular, tomando como referencia el último dígito de la placa para los carros, y el primer dígito para motos de dos y cuatro tiempos. Durante la semana del lunes 17 al viernes 21 de agosto, es relevante destacar que, debido al festivo del lunes 17, la restricción no se aplica, ya que el decreto solo contempla los días hábiles y no traslada la rotación a otra fecha en la semana.

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En relación con el horario de la restricción, el pico y placa rige entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., intervalo en el que los dueños de vehículos particulares y motocicletas deben verificar si su placa se encuentra incluida en la rotación semanal. Para esta semana específica, el martes 18 afecta a las placas terminadas en 1 y 4; el miércoles 19, a las terminadas en 0 y 2; el jueves 20, a las de 3 y 6; y el viernes 21, a las de 7 y 9.

La norma no solo aplica a automóviles tradicionales, sino también a camionetas, camperos, motocarros y cuatriciclos. En el segmento de las motocicletas, comprende motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos. La identificación para aplicar la restricción varía: en autos se toma el último número, mientras que en motos el primero. Se contemplan exenciones para vehículos eléctricos de cero emisiones, los que utilizan gas y los híbridos que cumplen con la reglamentación, siempre que estén correctamente registrados ante la autoridad correspondiente.

Desde el 10 de agosto comenzó el periodo sancionatorio, según confirma la Alcaldía, imponiéndose multas económicas a quienes infrinjan la rotación. El monto equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y puede sumarse la inmovilización del vehículo.

Algunas vías cuentan con exenciones específicas, orientadas especialmente a facilitar el acceso a la Terminal de Transportes del Norte. Entre los corredores con excepción están la carrera 64A entre calles 75B y 88, el lazo sur-oriente hacia la calle 78, la calle 78 entre avenida Regional y carrera 64C, la carrera 64C entre calles 78 y 88, la calle 88 entre carreras 64C y 64A, y la Autopista Sur en jurisdicción de Itagüí. Estas exenciones son para tramos puntuales y no aplican a todas las vías aledañas.

¿Cuáles vehículos están exentos del pico y placa en Medellín?

Están exentos los vehículos eléctricos de cero emisiones, los automóviles y motos que funcionan con gas, así como los híbridos que cumplen los requisitos técnicos y que se encuentran debidamente registrados según la normativa establecida. Es fundamental verificar la lista de exenciones y el procedimiento de registro ante las autoridades municipales.

¿Cuáles son las vías exentas del pico y placa en Medellín durante la rotación?

Los corredores exentos del pico y placa se limitan a tramos específicos que facilitan el acceso a zonas clave como la Terminal de Transportes del Norte. Entre las vías exentas se cuentan la carrera 64A, la calle 78, la carrera 64C, la calle 88 y la Autopista Sur en Itagüí. Es importante recalcar que la excepción solo cubre los tramos señalados, no todas las rutas circundantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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