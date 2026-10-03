El meteorólogo Max Henríquez llamó la atención sobre el comportamiento del tiempo en Colombia y advirtió sobre la presencia de una nueva onda tropical que atraviesa el país, en medio de condiciones que favorecerán la formación de lluvias en varias regiones.

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“Como tenemos una onda tropical, una más, sobre el país”, señaló Henríquez en su publicación, en la que explicó que el fenómeno ya está asociado con la aparición de nubes de tormenta en algunos sectores.

Según detalló, esas condiciones ya se observan en la Región Caribe, donde se han formado nubes de tormentas. El panorama también incluye actividad en el Pacífico, donde la configuración atmosférica podría contribuir al aumento de las precipitaciones.

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Henríquez indicó que la baja presión ubicada en el Pacífico está bien conformada y tendrá un papel importante en el comportamiento de las lluvias durante el paso de esta nueva onda tropical.

“La baja presión en el Pacífico, la cual se encargará de producir lluvias en el occidente y la zona Andina”, explicó el meteorólogo.

De esta manera, además de las condiciones que ya se presentan en sectores del Caribe, el sistema puede favorecer precipitaciones en departamentos del occidente colombiano y en áreas de la región Andina.

El mensaje de Henríquez pone nuevamente la atención sobre la actividad atmosférica que se registra en el país, con varios sistemas interactuando y modificando las condiciones del tiempo en diferentes zonas.

¿Qué es una onda tropical?

Una onda tropical es una zona alargada de baja presión que se desplaza de este a oeste por las regiones tropicales. Este tipo de sistemas puede favorecer el desarrollo de nubosidad, lluvias y tormentas cuando encuentra condiciones atmosféricas adecuadas.

Su paso no significa necesariamente que todas las zonas por las que atraviesa tendrán lluvias con la misma intensidad. El comportamiento depende de otros factores, como la humedad disponible y la interacción con sistemas de presión presentes en la atmósfera.

En el caso señalado por Max Henríquez, la onda tropical se encuentra sobre Colombia y coincide con una baja presión ubicada en el Pacífico, condiciones que favorecen la formación de lluvias en diferentes sectores del territorio nacional.

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