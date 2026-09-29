El meteorólogo Max Henríquez advirtió sobre la presencia de núcleos de nubes de lluvia en sectores de la costa Pacífica, mientras anticipó posibles tormentas durante la tarde en la región Andina.

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A través de una publicación en X, Henríquez señaló que Buenaventura y la costa Pacífica de Cauca y Nariño registraban núcleos de nubosidad asociados con lluvias. Según su explicación, estas condiciones podrían evolucionar posteriormente hacia un sistema de baja presión frente a la costa, sobre el océano Pacífico.

El meteorólogo también se refirió a las condiciones con las que amaneció la región Andina. De acuerdo con su reporte, gran parte de esta zona presentaba un cielo despejado y sol brillante durante las primeras horas del día.

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Sin embargo, Henríquez señaló que ese panorama podría cambiar durante la tarde y favorecer la aparición de tormentas en diferentes sectores de la región Andina.

Buenaventura, la costa pacífica caucana y nariñense tienen núcleos de nubes de lluvia, los cuales más tarde formarán un sistema de baja presión frente a la costa, sobre el mar. Toda la región andina amanece despejada y con un sol brillante que promete tormentas en la tarde pic.twitter.com/Zg1bjrFKZC — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 29, 2026

¿Qué pasará con el clima de Barranquilla, según Max Henríquez?

Henríquez ya había llamado la atención sobre las condiciones de tormenta en Barranquilla y otros puntos del Caribe colombiano, donde advirtió sobre fuertes vientos y estructuras nubosas asociadas con tiempo severo.

En una de sus publicaciones, el meteorólogo señaló que una tormenta eléctrica sobre Barranquilla podía incluso favorecer la aparición de un tornado, aunque se trataba de una posibilidad y no de la confirmación de que este fenómeno fuera a ocurrir.

“La secuencia de la formación del grande cumulonimbus sobre Barranquilla. Es intensa esa nube y causa estragos con el vendaval y posible tornado. En caso de tornado: ¿qué pueden hacer las personas? No hay ningún plan de acción, ni de vigilancia de este tipo de fenómenos peligrosos”, indicó el experto.

Esta advertencia sirve como antecedente para el pronóstico más reciente, en el que Henríquez volvió a llamar la atención sobre las condiciones atmosféricas y la posibilidad de vientos extremos en la capital del Atlántico.

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