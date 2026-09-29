Carlos Jahibeth Sánchez Barboza, oriundo de Ocaña y exagente de tránsito, murió durante la madrugada del sábado 26 de septiembre luego de caer desde el cuarto piso del edificio El Velero, ubicado en El Rodadero, Santa Marta. Su esposa, Yomaira Alberni Gelvis, también cayó y sobrevivió, aunque sufrió heridas de gravedad.

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La pareja se encontraba de vacaciones en Santa Marta junto con su hija menor de edad cuando ocurrió el hecho, alrededor de la 1:40 a. m. Los gritos de auxilio alertaron a personas que estaban en el lugar, quienes encontraron a los dos en una zona exterior del edificio.

Según el relato de una testigo citado por La Kalle, Sánchez alcanzó a preguntar por el estado de su esposa pese a la gravedad de sus lesiones. “¿Mi esposa está bien?”, habría dicho mientras se encontraba gravemente herido.

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Las circunstancias del hecho todavía son materia de investigación. La Policía Metropolitana de Santa Marta y la Fiscalía recopilan testimonios y revisan cámaras de seguridad para establecer qué ocurrió en los momentos previos.

Una de las versiones conocidas señala que Carlos habría perdido el equilibrio mientras sostenía a su esposa cerca de una ventana. También circuló inicialmente la posibilidad de una discusión entre la pareja, pero ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada oficialmente.

Yomaira Alberni Gelvis, de 40 años, fue trasladada a la Clínica El Prado, donde permanecía bajo atención médica. Su testimonio será relevante para ayudar a esclarecer cómo ocurrió la caída.

El fallecimiento de Sánchez causó conmoción en Ocaña, donde era conocido por su trabajo como agente de tránsito. Las autoridades continúan con la investigación para establecer las circunstancias exactas de la tragedia.