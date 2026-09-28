La captura de un hombre señalado de estar relacionado con el reclutamiento y asesinato de una adolescente de 14 años vuelve a poner el foco sobre la violencia contra menores en el Catatumbo. Alias Pollo fue detenido en el barrio Villa Paz, en Tibú, Norte de Santander, durante un operativo conjunto de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía.

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Durante el procedimiento las autoridades incautaron al detenido una pistola junto con 12 cartuchos. El hombre es señalado de participar en el reclutamiento forzado y posterior asesinato de Mónica Liseth Beltrán, una menor que había sido llevada contra su voluntad a las filas de un grupo armado.

Las autoridades relacionan a alias ‘Pollo’ con la denominada Estructura 33 de las disidencias de las Farc, organización señalada de participar en el reclutamiento ilícito de menores en esta zona del país. El Ministerio de Defensa destacó la captura como un golpe contra esa estructura.

El caso de Mónica comenzó el pasado 2 de abril, cuando hombres armados llegaron hasta una vivienda del sector Villas del Río, en Tibú, donde se encontraba la adolescente junto con su padre, Ramón Darío Beltrán. Los hombres se la llevaron por la fuerza y desde entonces su familia vivió meses de incertidumbre.

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El padre de la menor mantuvo llamados públicos para que quienes la tenían retenida respetaran su vida y permitieran su regreso. Durante el tiempo que permaneció bajo el poder del grupo armado, la comunicación con sus familiares fue prácticamente inexistente y solo habría ocurrido una breve videollamada.

El desenlace llegó meses después. Durante el fin de semana previo al 21 de septiembre, Ramón Darío recibió dos llamadas de personas que le informaron que su hija había muerto. Inicialmente, quienes se comunicaron con él no le habrían explicado dónde ni cómo ocurrió el fallecimiento.

Posteriormente, se conoció que Mónica habría intentado escapar junto con otros tres menores de edad que también estaban en poder de las disidencias. Los otros jóvenes habrían conseguido huir, pero la adolescente no logró salir y posteriormente habría sido asesinada, en un hecho que las autoridades investigan como una represalia.

Mónica cursaba séptimo grado cuando fue reclutada y era la quinta de siete hermanos. Su familia pasó cerca de seis meses esperando su regreso, mientras su padre insistía en que le permitieran volver a casa.

La captura de alias Pollo hace parte de las acciones de las autoridades contra las estructuras armadas señaladas de reclutar menores en el Catatumbo. El detenido deberá responder ante la justicia por los hechos que se le atribuyen.

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