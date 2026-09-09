Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La confrontación pública entre la defensora del Pueblo, Iris Marín, y el gobierno de Abelardo de la Espriella, especialmente con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha cobrado relevancia en los últimos días por la manera en la que el Estado exhibe los resultados de recientes operaciones militares, donde han muerto integrantes de grupos armados. El debate se intensificó después de que la defensora Marín solicitara al presidente dejar de mostrar los cuerpos de personas abatidas como parte de anuncios públicos, cuestionando el uso de esas imágenes para comunicar logros de la fuerza pública. La funcionaria argumentó que “las imágenes y las palabras de quienes representan el poder público importan” y que no se debe normalizar la exhibición de muertos como parte de la escenografía oficial, pues convierte la muerte en una demostración de autoridad.

Sigue a PULZO en Discover

Por su parte, el ministro Lara, aunque reconoció el trabajo de la Defensoría en la protección de víctimas y derechos humanos, reprochó enfáticamente lo que considera un error de Marín por “equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad”. De acuerdo con Lara, el Estado cumple un deber constitucional al combatir a quienes actúan con violencia en amplias zonas de Colombia y resaltó que buscan aliados como la Defensoría para enfrentar el terrorismo, el reclutamiento de menores y la barbarie. Lara recordó además el abandono de políticas previas como la de “Paz Total”, asegurando que esa estrategia permitió que poblaciones enteras quedaran sometidas al dominio criminal.

En respuesta, Marín insistió en la importancia de reflexionar sobre la manera en que se comunican los resultados operacionales y reafirmó la disposición de la Defensoría a trabajar en el seguimiento de alertas tempranas en zonas prioritarias. Subrayó que la alianza institucional es clave para afrontar el uso de drones, el reclutamiento forzado, la expansión territorial de grupos armados, el confinamiento y el desplazamiento, así como otros crímenes asociados. Marín fue clara en que el Estado “no puede dejarse llevar por una competencia cruel” y recordó que su función es proteger a la población dentro de la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), sin convertir la muerte en símbolo de poder. La funcionaria recalcó que la vida debe mantenerse como prioridad y que, aunque las operaciones legales de la Fuerza Pública sean a veces necesarias, nunca deben banalizar la dignidad de las personas ni la gravedad de la muerte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Defensoría del Pueblo cuestionó la exhibición de cuerpos fallecidos en operaciones militares?

La Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Iris Marín, cuestionó la exhibición de cuerpos fallecidos en operaciones militares porque considera que este tipo de prácticas normaliza la muerte como parte del discurso público y convierte los cadáveres en una demostración de autoridad. Según sus declaraciones, el uso de imágenes y la manera de comunicar los resultados importan, y el respeto por la dignidad humana debe mantenerse incluso en situaciones de guerra o conflicto armado.

¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario (DIH) mencionado por la defensora Marín?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que buscan limitar los efectos de los conflictos armados en las personas. Protege a quienes no participan en las hostilidades y restringe los métodos y medios de guerra. La defensora Marín hizo referencia a este marco legal para enfatizar que, aun en escenarios de guerra, existen límites claros para proteger la dignidad y la vida, y que el Estado debe cumplir con estos principios en sus acciones militares.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.