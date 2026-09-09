Por: El Espectador

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Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y antiguo gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, enfrentará una audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación lo llamará a juicio por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos electorales. La diligencia judicial fue agendada para el 30 de octubre a las 2:00 p. m. y tendrá lugar de manera virtual, de acuerdo con la información oficial publicada por El Espectador.

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El centro de la investigación de la Fiscalía radica en la presunta violación de los topes legales de financiación de campañas, un límite económico que la ley colombiana impone para evitar la concentración indebida de recursos y garantizar la transparencia electoral. Según la Fiscalía, Roa, en calidad de gerente de la campaña, habría permitido que ingresaran fondos por encima de los límites permitidos, situación que también fue detectada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El CNE, máximo órgano de control en materia electoral, concluyó que el equipo de trabajo de Gustavo Petro recibió ingresos por montos superiores a los autorizados, lo que desencadenó sanciones administrativas contra Roa y otros responsables financieros de la campaña.

La sanción impuesta por el CNE incluye una multa superior a los 6.000 millones de pesos colombianos, suma que deberán pagar Roa, la tesorera y la contadora de la campaña. Paralelamente, la Fiscalía avanza en el proceso penal, enfocándose en la responsabilidad directa de Roa sobre el presunto exceso en los recursos ingresados —estiman un sobrepaso de al menos 1.664 millones de pesos— y, además, le acusan de no rendir cuentas adecuadamente frente a donaciones millonarias recibidas durante la contienda.

Tras dejar su cargo en Ecopetrol el pasado 30 de julio, Roa se ha mantenido firme en su posición de inocencia. Señala que las cifras mencionadas por la Fiscalía y los organismos de control han sido interpretadas de forma equivocada y que, según sus palabras recogidas por El Espectador, “no se violaron los topes” sino que “hay unos movimientos y recursos que están contabilizados indebidamente”. Hasta el momento, las autoridades mantienen la acusación y continúan recabando pruebas para esclarecer si hubo o no un incumplimiento de la ley electoral en la pasada campaña presidencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo será la audiencia contra Ricardo Roa por el caso de los topes electorales de la campaña Petro Presidente?

La audiencia en la que la Fiscalía llamará a juicio a Ricardo Roa está programada para el 30 de octubre a las 2:00 p. m., y se realizará de forma virtual, según la información presentada por El Espectador. En esta diligencia, Roa deberá responder por las acusaciones de presunta violación de los límites de gastos en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

¿Por qué fue multado Ricardo Roa por el Consejo Nacional Electoral y de qué lo acusa la Fiscalía?

Ricardo Roa fue multado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) junto con la tesorera y la contadora de la campaña porque, según ese órgano, las cuentas de la campaña Petro Presidente excedieron los topes de financiación permitidos por la ley, con una multa conjunta superior a 6.000 millones de pesos. La Fiscalía lo acusa formalmente de haber permitido la entrada de recursos por encima de lo legalmente aceptado y de no reportar adecuadamente donaciones millonarias a la campaña.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.