Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación ya fijó fecha para la audiencia clave en que se decidirá si Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, será llamado formalmente a juicio. El encuentro se realizará el próximo 30 de octubre a las 2:00 p. m., de manera virtual. Roa enfrenta cargos por el presunto delito de violación de los límites legales de gastos en campañas electorales, debido a supuestas irregularidades en el manejo financiero de la campaña que llevó a Petro a la presidencia de Colombia. La investigación se centra en la posible superación de los topes de ingresos permitidos por la ley para la financiación de campañas, durante su rol como gerente.

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De acuerdo con la Fiscalía, Roa tenía la responsabilidad de supervisar y controlar el flujo de dinero hacia las cuentas de la organización política de Petro. El Consejo Nacional Electoral (CNE), máxima autoridad en temas electorales, concluyó que el equipo de trabajo del exmandatario no cumplió los límites establecidos, permitiendo que ingresaran recursos por encima de lo autorizado. Esta transgresión de la normativa electoral originó una sanción pecuniaria para Roa y dos miembros más del equipo financiero, quienes deberán abonar de manera conjunta más de 6.000 millones de pesos colombianos (COP).

La decisión del Consejo Nacional Electoral se suma al proceso penal que adelanta la Fiscalía contra Roa por los mismos hechos. Pese a las acusaciones, Roa ha mantenido su inocencia, argumentando públicamente que las cifras presentadas por las autoridades investigativas han sido interpretadas de forma errónea y contienen inconsistencias. “No se violaron los topes. Hay unos movimientos y recursos que están contabilizados indebidamente”, expresó en sus declaraciones poco después de dejar Ecopetrol el pasado 30 de julio.

Sin embargo, la posición oficial de la Fiscalía contradice sus afirmaciones: sostiene que Roa y su equipo habrían superado los montos máximos por al menos 1.664 millones de pesos colombianos, además de no reportar millonarias donaciones, una omisión que agrava la supuesta falta. Así, la audiencia del 30 de octubre se convierte en un punto decisivo para delimitar responsabilidades y aclarar el alcance real de las presuntas irregularidades en la campaña de Gustavo Petro, un tema que ha captado la atención nacional y plantea interrogantes sobre la financiación política en el país.

¿Cuál es la acusación puntual contra Ricardo Roa por la Fiscalía?

La acusación puntual de la Fiscalía General de la Nación contra Ricardo Roa es la violación de los topes legales de gasto en campañas electorales, específicamente al presuntamente superar los límites permitidos para la financiación e ingreso de dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, y omitir reportar ciertos recursos y donaciones.

¿Qué significa que se hayan “superado los topes electorales” en una campaña?

Superar los topes electorales en una campaña política implica que el monto total de dinero recibido y/o gastado por la organización excede el límite máximo autorizado por la ley. Según el Consejo Nacional Electoral, este acto representa una infracción grave, ya que busca evitar ventajas indebidas y garantizar la transparencia en la contienda electoral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.