Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue citado por la Fiscalía General de la Nación a una audiencia de conciliación que busca esclarecer la investigación sobre la presunta revelación de información secreta vinculada a la historia clínica de Kevin Acosta, un menor de siete años fallecido en enero. De acuerdo con la citación emitida por la Fiscalía, la diligencia está programada para el 14 de septiembre a las 9:30 de la mañana y representa un paso clave en el seguimiento sobre el manejo de información confidencial dentro del sector salud.

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La controversia gira en torno al presunto delito de revelación de secreto. Las pesquisas fueron motivadas por los comentarios que hizo el entonces ministro Jaramillo durante un Consejo de Ministros celebrado en febrero, en el que compartió públicamente detalles sensibles sobre el cuadro clínico y la atención recibida por Kevin Acosta tras un accidente.

Durante su intervención en el mencionado Consejo, Jaramillo explicó que Kevin padecía hemofilia y que había sufrido una caída mientras montaba bicicleta, actividad que, según el exministro, debía ser restringida en pacientes con dicha enfermedad debido al alto riesgo de traumatismos. El relato aportado por Jaramillo detalló que el menor fue hospitalizado entre el 7 y el 9 de enero en el departamento del Huila; posteriormente fue trasladado en avioneta hasta Bogotá, donde fue ingresado al Hospital La Misericordia. La familia de Kevin Acosta ha manifestado su inconformidad por la atención recibida, señalando posibles fallas en el manejo médico durante el proceso de atención al menor.

En su declaración, Jaramillo subrayó la importancia de investigar a profundidad los hechos que causaron el fallecimiento de Kevin y resaltó la necesidad de esperar los resultados oficiales de la autopsia, puntualizando: "Ningún niño se puede morir por negligencia, ni médica, ni porque le falte un medicamento".

Este caso pone en el centro del debate la protección de los datos médicos y la responsabilidad de los funcionarios públicos al comunicar información sobre ciudadanos, especialmente en situaciones tan delicadas como la muerte de un menor.

¿Por qué la Fiscalía investiga a Guillermo Alfonso Jaramillo por la historia clínica de Kevin Acosta?

La Fiscalía General de la Nación inició la investigación contra el exministro Jaramillo por presunta revelación de secreto, ya que él divulgó detalles de la historia clínica y la atención médica recibida por Kevin Acosta durante un Consejo de Ministros. Este caso llamó la atención sobre la protección de la información confidencial de los pacientes y la obligación de los funcionarios de mantener la reserva de datos personales.

¿Qué significa el delito de revelación de secreto en Colombia?

El delito de revelación de secreto consiste en divulgar información que debe permanecer reservada, como datos de historia clínica. En Colombia, difundir información médica sin permiso o justificación puede considerarse un delito, especialmente cuando involucra menores o información sensible, como sucedió en el caso de Kevin Acosta según la investigación citada por la Fiscalía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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