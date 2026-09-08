Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Omar Zapata, un ciudadano oriundo del Tolima, expuso recientemente la difícil situación que atraviesa, dirigida en un mensaje al presidente Abelardo De La Espriella. En su testimonio, Zapata explicó que enfrenta serios problemas de salud y dificultades económicas que afectan de manera directa a su familia.

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El relato de Zapata inicia con los incidentes derivados de un accidente sufrido mientras trabajaba en el campo. Tras recibir un golpe en la garganta, comenzó a solicitar atención médica a su Entidad Promotora de Salud (EPS). Sin embargo, de acuerdo con su relato, el acceso a los servicios de salud fue complicado, lo que le obligó a buscar alternativas. Finalmente, recibió atención médica en el Hospital Federico Lleras Acosta, centro al que llegó luego de sortear obstáculos para recibir la atención requerida por parte de su EPS. Posteriormente, le diagnosticaron cáncer en la garganta, lo que agravó aún más su estado y su urgencia por recibir atención oportuna.

Sumado a la problemática sanitaria, Zapata resaltó el contexto familiar en el que vive. De acuerdo con sus declaraciones, es padre de dos hijos, de los cuales uno tiene una discapacidad. La otra menor, según mencionó, adelanta estudios y ha mostrado avances positivos. En medio de estas circunstancias, aseguró que las limitaciones económicas han empeorado: debe pagar arriendo y, según manifestó, le resulta difícil cubrir las necesidades alimentarias de sus hijos. "Necesito plata para el arriendo, necesito comida para mis hijos”, afirmó el hombre, en un llamado directo al presidente.

Además, Zapata manifestó que recientemente fue desalojado de la vivienda donde residía. Señaló que el procedimiento contó con la participación de integrantes de la Policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), un inspector y funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El tolimense también indicó que es víctima de desplazamiento desde 2010 y que las circunstancias actuales lo han llevado a sentirse nuevamente desplazado.

Dentro de su testimonio, explicó que requiere dispositivos médicos instalados y procedimientos especializados pendientes. Expresó especial preocupación al indicar que una cita médica importante solo le fue asignada hasta el 21 de octubre, lo que dilata la atención que necesita. Por eso, hizo un llamado al mandatario nacional para que agilice las cirugías requeridas y le brinde ayuda directa con gastos básicos, como vivienda y alimentación. “Quiero que usted ponga la mano en el corazón”, solicitó Zapata en su mensaje final.

¿Por qué Omar Zapata solicita ayuda al presidente Abelardo De La Espriella?

Omar Zapata pidió ayuda al presidente debido a la combinación de problemas médicos graves, dificultades en el acceso al sistema de salud, desalojo y una situación económica precaria que afecta especialmente a sus hijos. Aseguró sentirse revictimizado y desplazado nuevamente por la falta de soluciones integrales y urgentes a sus necesidades.

¿Qué instituciones participaron en el desalojo de Omar Zapata?

De acuerdo con el relato de Omar Zapata, en el desalojo de su vivienda participaron efectivos de la Policía, miembros del Esmad, un inspector y funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quienes estuvieron presentes durante el procedimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.