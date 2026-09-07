Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En la ciudad de Ibagué se implementará la nueva estrategia de seguridad denominada 'Ocobos Plus', una apuesta integral diseñada para fortalecer la presencia de las autoridades y mejorar los mecanismos de reacción frente a los delitos en barrios, parques, zonas comerciales y corredores de entrada y salida de la ciudad. Según la información presentada, el plan se centra en acciones que permitan anticiparse a los problemas de seguridad y plantea intervenciones que involucran tanto controles policiales como herramientas tecnológicas.

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La estrategia priorizará los controles en los accesos urbanos, con puestos de verificación permanentes y operativos dirigidos a vehículos y motocicletas, enfocados en detectar situaciones sospechosas. Además, se harán patrullajes en coordinación entre el Ejército y la Policía en parques, zonas comerciales, áreas educativas y otros puntos estratégicos donde se han evidenciado mayores riesgos, de acuerdo con las autoridades locales.

El componente tecnológico es uno de los ejes clave de Ocobos Plus. Se ampliará el sistema de cámaras de seguridad existente, buscando también integrar cámaras privadas a la red de vigilancia oficial. Igualmente, se utilizarán drones para recorridos tanto en la zona urbana como en áreas rurales donde la presencia física de los uniformados es más compleja. El plan incorpora el programa 'Vecinos Seguros', que contempla la instalación de 256 cámaras y 64 kits de seguridad que incluyen parlantes para emitir alertas y botones de pánico, todo supervisado por personal de reserva.

Ocobos Plus contempla operativos específicos contra delitos que más preocupan en la ciudad, tales como homicidio, extorsión, hurto, narcotráfico y lavado de activos. Para ello, se coordinarán acciones con información provista por la Policía, la Fiscalía y organismos de inteligencia, con el fin de focalizar esfuerzos según reportes y análisis sectorizados. También se fortalecerán los controles a motociclistas y revisiones de armas y establecimientos públicos.

Un aspecto novedoso de la propuesta es la formación de las Brigadas Cívicas de Veteranos de la Fuerza Pública. Se hará una convocatoria y posterior capacitación para que personas retiradas participen en actividades preventivas y de acompañamiento en las comunidades. Adicionalmente, se implementará un Centro de Analítica e Inteligencia para recopilar, analizar y direccionar las acciones según el comportamiento de los delitos y reportes ciudadanos.

Durante la presentación del plan, la alcaldesa Johana Aranda subrayó que el objetivo es garantizar que la ciudadanía se sienta segura en su entorno cotidiano, más allá de la mera presencia policial. Ibagué también fue seleccionada para ser parte del Bloque de Seguridad Urbana del Gobierno Nacional, lo que implica la llegada de cientos de policías que reforzarán las acciones en el territorio, según expresó la mandataria. Por su parte, el secretario de Gobierno, brigadier general (r) John Jairo Rojas Gómez, insistió en que la estrategia parte de los procesos ya implementados y se construirá de la mano de las comunidades locales, buscando articular acciones con líderes comunales y habitantes de las diversas zonas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la estrategia Ocobos Plus para la seguridad de Ibagué?

Ocobos Plus es un plan de seguridad que abarca controles en accesos, patrullajes coordinados entre Ejército y Policía, tecnología avanzada con cámaras y drones, y participación ciudadana a través de programas como 'Vecinos Seguros' y brigadas de veteranos de la Fuerza Pública. Se enfoca en anticiparse a los delitos y fortalecer la colaboración entre autoridades y ciudadanía para proteger los espacios públicos y privados.

¿Cuál es el papel de los veteranos de la Fuerza Pública en Ocobos Plus?

En el marco de Ocobos Plus, los veteranos de la Fuerza Pública tendrán la oportunidad de integrarse en brigadas cívicas tras una convocatoria y proceso de capacitación en convivencia, primeros auxilios y prevención comunitaria. Su función principal será aportar su experiencia en actividades de acompañamiento, prevención y apoyo a las comunidades, reforzando así la seguridad desde una perspectiva participativa y social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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