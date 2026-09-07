Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella se trasladó recientemente al departamento de Chocó, con el objetivo de encabezar las conversaciones con empresarios de alto perfil orientadas a la reconstrucción regional luego del devastador terremoto que sacudió la zona el pasado 10 de agosto. De la Espriella llegó acompañado por su ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, y la reunión contó también con la participación de la gobernadora local, Nubia Carolina Córdoba. Entre los asistentes a este encuentro destacan figuras del sector empresarial conocidas en Colombia, como Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés, quienes han sido históricamente denominados “cacaos” por su relevancia económica.

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La cita tiene como principal objetivo definir una hoja de ruta clara para la recuperación del departamento tras el sismo, cuyo epicentro estuvo precisamente en esta región y alcanzó una magnitud de 7,4 en la escala de Richter, causando significativos daños materiales y sociales. De acuerdo con El Espectador, el presidente propuso la creación de un plan especial inspirado en el histórico Plan Marshall, un proyecto de reconstrucción integral que brinde a Chocó las condiciones necesarias para dejar atrás el abandono provocado por el centralismo bogotano. “En medio de esta terrible tragedia, es una oportunidad para el Chocó”, expresó De la Espriella el 15 de agosto, quien insiste en que este plan debe ser un verdadero impulso para la llamada ‘patria milagro’.

En este contexto se presentó el denominado “Fondo Milagro”, un mecanismo creado para canalizar los recursos privados y extranjeros destinados a la reconstrucción. Dicha estrategia, también respaldada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, ha contado con la participación de representantes europeos y con el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este fondo tiene la misión de financiar subsidios de vivienda y coordinar esfuerzos con aseguradoras, la banca nacional, el Fondo Nacional del Ahorro y empresas constructoras, de manera que la atención y recuperación sean rápidas y coordinadas. Según cifras preliminares del propio presidente, el monto necesario para la reconstrucción ronda los COP 30 billones, aunque no descarta que esa suma deba aumentar ante el avance de los diagnósticos.

¿Qué es el Fondo Milagro anunciado para la reconstrucción del Chocó?

El Fondo Milagro es un mecanismo de financiamiento con capital privado y extranjero, destinado a apoyar los procesos de reconstrucción en el Chocó tras el terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con declaraciones de Abelardo de la Espriella y reportes de El Espectador, busca canalizar recursos de manera coordinada entre el Estado, la banca, aseguradoras y constructoras.

¿Cuáles son los empresarios que participan en el plan de reactivación del Chocó?

En la reunión clave para la reconstrucción del Chocó, participaron empresarios reconocidos como Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés, según información publicada por El Espectador. Todos ellos aportan su liderazgo en la definición de estrategias financieras y sociales para la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.